“Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai”, la lettera e l’assenza alla presentazione dei palinsesti

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IPA Francesca Fagnani

L’ironia di questa vicenda non è da poco: la donna che ogni settimana mette alle strette i suoi ospiti con domande scomode, questa volta si ritrova dall’altra parte del tavolo. Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, sarebbe pronta a lasciare la Rai. Una vicenda fatta di silenzi, di una lettera formale e di un’assenza che, con il senno di poi, dice più di mille parole.

Perché Francesca Fagnani vorrebbe lasciare la Rai: la lettera al centro del caso

Tutto risalirebbe allo scorso giugno, quando Fagnani, tramite il suo procuratore, avrebbe fatto recapitare ai vertici di Viale Mazzini una lettera con una richiesta precisa: sciogliere in anticipo il contratto di esclusiva che la lega all’azienda fino alla primavera 2027. Una mossa arrivata con settimane di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale dei palinsesti, mentre la Rai stava ancora definendo la nuova stagione.

Non si tratterebbe di un capriccio dell’ultimo minuto. Secondo fonti bene informate, dietro la scelta ci sarebbe un rapporto di fiducia ormai compromesso con una parte dell’azienda, maturato forse anche dopo alcune occasioni professionali sfumate: il nome della conduttrice era stato accostato a Chi l’ha visto?, dopo l’addio di Federica Sciarelli, e più avanti persino a Report, incarichi finiti però ad altri volti Rai.

Fagnani, del resto, alla Rai deve gran parte della sua carriera: arrivata in azienda dopo un’esperienza a New York, si è formata al fianco di Giovanni Minoli, prima di lanciare Belve nel 2018, uno show che ha conquistato il pubblico fino a meritarsi la prima serata e persino un palco prestigioso come quello di Sanremo, dove nel 2023 ha affiancato Amadeus.

L’assenza ai palinsesti e la risposta della Rai: cosa ha detto Di Liberatore

Se c’era ancora bisogno di una conferma, è arrivata proprio nei giorni della presentazione dei palinsesti 2026/2027, ad Ancona. Sul palco, Belve veniva applaudito e confermato per l’autunno, dal 20 ottobre al 1° dicembre su Rai 2, spin-off Belve Crime incluso. L’unica grande assente, però, era proprio lei: un’assenza che tra addetti ai lavori e appassionati non è passata inosservata, e che ha finito per alimentare ancora di più le voci su un clima interno tutt’altro che sereno.

Di fronte al rumor ormai dilagante, la Rai ha deciso di rompere il silenzio. A intervenire è stato Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, che ha voluto rassicurare pubblico e addetti ai lavori sul valore della conduttrice, definita una “risorsa preziosa” e un asset fondamentale per la rete, ancora legata da un contratto di esclusiva. Il dirigente ha aggiunto che durante l’estate ci sono stati diversi confronti sugli sviluppi del programma e che, al momento, il lavoro prosegue.

Come andrà a finire, però, è tutto da scrivere. I colloqui tra le parti, per ora, non avrebbero portato a un’intesa definitiva, anche per idee diverse sul futuro professionale della giornalista. E mentre a Viale Mazzini si cerca una soluzione, cresce la curiosità attorno a un possibile approdo altrove: tra i nomi più chiacchierati ci sono La7 e Mediaset, senza dimenticare le piattaforme streaming. Ipotesi, per ora, che restano tali: la parola fine su questa storia arriverà solo nelle prossime settimane.