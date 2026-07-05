Belve, perché l’assenza di Francesca Fagnani ai Palinsesti Rai fa discutere

IPA Francesca Fagnani

“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. La frase di Ecce Bombo è entrata nella storia del cinema, e alla fine, con il tempo, abbiamo ben chiara la risposta da dare: a pesare sono più le assenze, che le presenze indiscrete. Ed è questo il caso di Francesca Fagnani, la grande assente della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 che si è tenuta venerdì 3 luglio ad Ancona. Lo show è stato confermato su Rai2 dal 20 ottobre al 1° dicembre, con tanto di ritorno annunciato per lo spin-off Belve Crime. Ma un particolare non è sfuggito ai più: mentre il programma veniva incensato, la sua conduttrice era altrove.

Francesca Fagnani assente ai Palinsesti Rai

Bilancio positivo per la chiusura dell’ultima edizione di Belve, il programma cult che ormai viene atteso religiosamente dai fan; un piccolo miracolo televisivo che riesce a intrattenere qualsiasi fascia d’età, inclusi i giovani. E anche lo spin-off Belve Crime ha ricevuto i giusti elogi, durante la presentazione dei Palinsesti Rai “Un percorso di interviste esclusive a protagonisti diretti o testimoni chiave, con l’obiettivo di indagare in profondità le dinamiche umane e psicologiche legate a vicende che hanno segnato il Paese”.

Eppure, tra mille elogi e i dati che indicano l’ottimo stato di salute di Belve, l’assenza di Francesca Fagnani ai palinsesti ha fatto più rumore della conferma della messa in onda in autunno. Tanto che non sono mancate possibili ipotesi. E questo, si sa, è perfettamente normale. Quando un conduttore o una conduttrice diserta la presentazione dei palinsesti viene letto come un segnale, una crepa da interpretare. E di esempi, negli anni, se ne sono visti parecchi.

Perché la sua assenza fa discutere

Torniamo indietro di dodici mesi. Alla presentazione dei Palinsesti 2025/2026, quella volta a Napoli, a mancare all’appello era stata addirittura Mara Venier. La sua assenza aveva acceso ogni tipo di illazione, quasi tutte legate a presunti malumori per i cambiamenti in arrivo a Domenica In. Poi, però, la stessa conduttrice aveva rimesso le cose al loro posto: nessuna protesta, soltanto un viaggio organizzato da tempo con il marito.

Un’assenza può celare uno strappo oppure spiegarsi con una ragione del tutto privata. Ecco perché, nel caso di Fagnani, per il momento il rebus resta aperto. E la domanda è sempre quella: la belva scalpita per rientrare in gabbia, o qualcosa si è inceppato lontano dalle telecamere? A dare la risposta, come sempre, saranno i fatti. Il 20 ottobre, tutto sommato, non è così distante.

Il successo di Belve

Non conosce crisi, e nemmeno tempo: Belve è diventato un cult sin da subito, un’impresa alquanto ardua per la televisione di oggi. Un format semplice, con uno sgabello e una domanda sempre pronta a mettere gli ospiti in un angolo: “Lei che belva si sente?”. E di colpacci non ne sono mancati, soprattutto con l’edizione autunnale del 2025. Dopo un lungo corteggiamento, sullo sgabello si è seduta addirittura Maria De Filippi, che è stata ospite per tutte le puntate del ciclo standard.