Esclusi dai palinsesti Rai 2026/2027, da Mammucari a Marcuzzi passando per Perego: chi resta fuori

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Paola Perego, Teo Mammucari, Alessia Marcuzzi

Ogni presentazione dei palinsesti Rai racconta due storie. La prima è quella dei programmi che arriveranno in tv, delle novità e delle riconferme. La seconda, forse ancora più interessante, è quella di chi rimane fuori. E anche quest’anno la tv di Stato non fa eccezione. La stagione 2026/2027 ridisegna gli equilibri del servizio pubblico e lascia senza una collocazione alcuni dei suoi volti più noti, tra addii annunciati, progetti cancellati e occasioni sfumate all’ultimo momento.

Teo Mammucari e gli altri esclusi dai nuovi palinsesti Rai

Tra i grandi esclusi dei nuovi palinsesti Rai c’è Teo Mammucari. Dopo una stagione non priva di tensioni a Domenica In, il conduttore non solo lascia il contenitore domenicale di Mara Venier (dove sono stati invece confermati i colleghi Tommaso Cerno ed Enzo Miccio), ma vede sfumare anche il ritorno de Lo Spaesato, il programma che aveva guidato nelle ultime due stagioni. Una doppia battuta d’arresto che conferma come, almeno per il momento, il suo percorso nel servizio pubblico sia arrivato a una pausa.

Non tornerà nemmeno Citofonare Rai2, il contenitore della domenica mattina che nell’ultima stagione aveva visto Paola Perego e Paola Barale condividere la conduzione. Un programma che aveva trovato una propria identità tra attualità, leggerezza e ospiti, ma che non compare nei nuovi palinsesti. Resta da capire se si tratti di un addio definitivo o di una semplice pausa in attesa di una possibile ripartenza.

Tra le decisioni più discusse c’è quella che riguarda Rai 3. Nei nuovi palinsesti non trovano spazio Riserva Indiana di Stefano Massini e Dilemmi di Gianrico Carofiglio. Due programmi che negli ultimi anni avevano rappresentato un punto di riferimento per il pubblico interessato all’approfondimento culturale.

Le cancellazioni arrivano in un momento in cui il futuro della terza rete continua ad alimentare il dibattito interno alla Rai e tra gli osservatori del settore. C’è chi legge queste scelte come un naturale ricambio editoriale e chi, invece, parla di una trasformazione più profonda dell’identità di Rai 3.

Fuori dalla Rai pure Alessia Marcuzzi e Bianca Guaccero

Tra chi resta in attesa di una nuova occasione c’è Bianca Guaccero. Negli ultimi mesi il suo nome era circolato con insistenza come possibile volto destinato ad affiancare Mara Venier nella nuova Domenica In, ma il progetto non si è concretizzato. Dopo il successo ottenuto con Dalla strada al palco, la conduttrice rimane comunque una delle figure più apprezzate dell’universo Rai e non è escluso che possano arrivare nuovi progetti nei prossimi mesi.

Situazione diversa per Alessia Marcuzzi, assente sia dai nuovi programmi sia dalla giuria di Tale e Quale Show, dove è stata velocemente rimpiazzata da Elettra Lamborghini. La conduttrice continua però a raccogliere soddisfazioni sulle piattaforme, dove The Traitors e Red Carpet hanno confermato il suo feeling con lo streaming. E si gode il suo nuovo amore, Thiago Schetti, tra Italia e Brasile.

Resta senza un nuovo programma, inoltre, Serena Bortone, che proseguirà il proprio percorso su Radio2, mentre Alessandro Cattelan sembra ormai orientato verso altri progetti, dopo la chiusura di Stasera c’è Cattelan e il debutto nel mondo Mediaset con Amici.

E Barbara D’Urso? Il suo nome resta ancora in bilico: pare che Milly Carlucci sia propensa ad includerla nella nuova giuria di Ballando con le Stelle ma a riguardo non ci sono ancora certezze.