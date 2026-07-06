Palinsesti Rai, lite furibonda tra due manager ad Ancona: Caterina Balivo riporta la pace

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Caterina Balivo

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione televisiva. Tra indiscrezioni sulla programmazione autunnale, grandi ritorni e l’immancabile valzer dei conduttori, i retroscena che animano i corridoi di Viale Mazzini non mancano mai di attirare l’attenzione del pubblico. Quest’anno, però, l’evento istituzionale andato in scena ad Ancona ha regalato un fuori programma decisamente insolito e ben lontano dai consueti protocolli diplomatici, trasformando il dietro le quinte della tv in un vero e proprio ring.

Tensione in platea ai palinsesti Rai

Il palcoscenico dell’incredibile vicenda è stato lo storico Teatro delle Muse del capoluogo marchigiano. Per chiudere in bellezza la giornata di presentazioni, la Rai aveva organizzato un esclusivo concerto di Gianna Nannini. Ma, proprio mentre la rocker toscana si esibiva in sala, in fondo alla platea l’atmosfera si è surriscaldata per tutt’altri motivi.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Francesco Pascucci su Il Resto del Carlino. Secondo una prima ricostruzione, due spettatrici avrebbero iniziato a scambiarsi insulti a voce altissima, coprendo a stento la musica. Accompagnate tempestivamente fuori dal personale di sala per non disturbare il resto degli ospiti, le due hanno continuato la discussione nel foyer, dove la situazione è decisamente sfuggita di mano. Dalle parole, infatti, si sarebbe passati ai fatti, con un acceso scontro fisico terminato con una teatrale uscita attraverso le porte di sicurezza.

Se in un primo momento si era pensato a un bisticcio tra comuni spettatrici, a svelare la reale (e ben più scottante) identità delle contendenti ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela attraverso il portale Dagospia, rivelando che dietro il velo di mistero si nascondeva in realtà un vero e proprio “regolamento di conti” ai vertici.

“Due manager tv sono venute alle mani durante il concerto di Gianna Nannini ad Ancona”, si legge, che ha confermato come le due professioniste se le siano date di santa ragione sotto gli occhi attoniti dei presenti. Al momento i nomi delle due dirette interessate rimangono top secret, lasciando aperto il toto-nomi su chi siano le “manesche” protagoniste del mondo della comunicazione e cosa le abbia spinte a perdere il controllo in un contesto così formale.

La pace con Caterina Balivo

A riportare l’armonia ci ha pensato una diplomatica d’eccezione: Caterina Balivo. Come riportato dalle fonti del quotidiano marchigiano, la pace tra le due manager sarebbe stata infine suggellata proprio grazie all’intervento della conduttrice campana, che è riuscita a spegnere i rancori proponendo un’inedita foto ricordo tutte insieme.

A confermare implicitamente la veridicità dell’aneddoto è stata la stessa Balivo, che ha commentato il post con ironia e leggerezza scrivendo: “Ma che bella questa foto”. Una mezza conferma che non smentisce l’accaduto e che testimonia il potere pacificatore di un semplice scatto. E chi l’avrebbe mai detto.

In attesa di scoprire se le due misteriose manager decideranno di uscire allo scoperto per raccontare la loro versione dei fatti, il pubblico sta già sognando una puntata speciale de La Volta Buona. Chissà che, al suo ritorno già confermato, Caterina Balivo non decida di accogliere nel suo salotto pomeridiano i dettagli di quello che è già diventato la notizia più piccante dell’estate televisiva. Difficile da credere, ma sperare non costa nulla.