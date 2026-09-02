Bianca Balti, un angelo rosa sul red carpet. Voto: 10
Bianca Balti porta a Venezia uno di quei look che sembrano fatti apposta per fermare tutto per qualche secondo. Il rosa confetto diventa tutt’altro che lezioso grazie a una costruzione scultorea e teatrale, con bustier strutturato, drappeggi satinati e soprattutto quelle ali d’angelo che trasformano l’abito in una vera apparizione. Il risultato è etereo, sensuale, scenografico, ma mai eccessivo: ogni elemento sembra studiato per valorizzarla. I gioielli Bulgari aggiungono luce senza entrare in competizione con l’abito e completano un’immagine che sul red carpet funziona in ogni dettaglio. È uno di quei momenti moda in cui non serve cercare il difetto: bellissima, luminosa, quasi irreale.