Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Vogue World delle meraviglie: i look incredibili di modelle e super ospiti

Sensuale come non mai prima, Beatrice Borromeo in Dior ha infiammato con la sua eleganza estrema il party con cui è iniziata ufficialmente la Milano Fashion Week 2026 dove gli stilisti e le star di tutto il mondo si riuniscono per presentare e vedere le collezioni della primavera-estate 2027.

Beatrice Borromeo al party esclusivo della moda

Beatrice Borromeo, brand ambassador di Dior, non poteva mancare al party esclusivo che ha dato il via alla Settimana della Moda, paralizzando il centro di Milano attorno al Duomo.

In Galleria Vittorio Emanuele II infatti si sono dati appuntamento top model, attrici e attori di fama internazionale, designer e nobildonne per la Vogue World Milano 2026, la serata di gala che celebra la moda. Beatrice Borromeo è stata protagonista di questa notte glamour, contribuendo da protagonista a creare quell’atmosfera magica e scintillante, da fare invidia anche a Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada 1 e 2.

Beatrice Borromeo, diva sensuale in Dior

Beatrice Borromeo al party della moda è andata senza suo marito Pierre Casiraghi. La regista e giornalista si è presentata con un look Dior che solo lei ha saputo indossare con una tale classe e raffinatezza, nel senso letterale dei termini (e presto vi diremo il perché). Ma la sua eleganza eterea era carica di sensualità. Forse non l’abbiamo mai vista così audace.

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La Borromeo ha scelto un completo super sofisticato di Dior, bianco e nero, comporto da una camicia in seta bianca, dal taglio maschile, con polsini strutturati che lascia slacciati, dalla texture in parte lucida e una gonna dritta e lunga in tessuto nero satinato che è arricchita da un effetto drappo laterale.

Beatrice abbina il suo completo da diva a un paio di sandali-gioiello t-bar in raso nero, impreziositi da un bocciolo di rosa sul cinturino e dalla clutch Petit Dîner Bag, decorata con un piccolo fiocco.

Beatrice Borromeo non teme di indossare il look di un’altra

L’outfit scelto dalla Borromeo per inaugurare la Milano Fashion Week, lo abbiamo visto solo qualche mese indossato dall’attrice svedese Rebecca Ferguson in occasione della settimana dell’Alta Moda parigina dello scorso luglio.

Beatrice però non teme il confronto, anche perché solo lei può portare questo completo in modo così raffinato.

La Ferguson infatti ha dato al look Dior un tocco rock e grintoso, portando la camicia fuori dalla gonna appuntata con una preziosa spilla sul fianco, in modo da creare un gioco di asimmetrie e volumi che hanno reso l’ensemble vivace ed energetico.

Invece, Beatrice ha optato per l’ordine e la classe senza tempo: lei la camicia la rimette dentro la gonna, dando un maggior senso di ordine, femminilità e minimalismo, trasformando completamente l’outfit.

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Beatrice Borromeo, onde e labbra rosso rubino

La moglie di Pierre Casiraghi ha poi aggiunto un tocco di grande sensualità al suo look. I capelli biondi sono semi-raccolti con morbide onde da diva anni Trenta, mentre il make up punta su un rossetto rosso deciso che riprende il rosso rubino degli orecchini.

Semplicemente incantevole, forse non aveva mai osato un trucco così sensuale.

Beatrice Borromeo all’inaugurazione della House of Dior

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L’eleganza delle dive del passato continuano ad ispirare la Borromeo, anche per il look che ha indossato all’inaugurazione della House of Dior in via Montenapoleone, dove ha indossato un abito minimalista grigio, decorato da un semplice fiocco nero sul collo.