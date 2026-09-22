Uma Thurman alla Milano Fashion Week 2026 con la gonna più chic che dobbiamo avere

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Getty Images Uma Thurman alla Milano Fashion Week 2026

È arrivata alla Milano Fashion Week e, senza bisogno di eccessi, Uma Thurman si è presa la scena. L’attrice, ospite della sfilata di Prada insieme alla figlia Maya Hawke, ha scelto uno di quei look che all’apparenza sembrano semplicissimi ma che è invece costruito su dettagli capaci di fare la differenza. Una maglia rossa, pochi accessori scelti con cura e, soprattutto, una gonna midi plissettata marrone da copiare subito.

La gonna di Uma Thurman alla Milano Fashion Week 2026

La Milano Fashion Week 2026 è iniziata sotto il segno delle star. Tra le prima a sfilare Prada, con uno show firmato da Miuccia Prada e Raf Simons e un front row capace di mettere insieme moda, cinema e cultura.

Tra gli ospiti più attesi c’era Uma Thurman, accompagnata dalla figlia Maya Hawke. Ed è stata proprio l’attrice del mitico Pulp Fiction ad aver regalato una delle prime ispirazioni di stile della settimana.

Al centro del suo outfit una gonna midi a pieghe, nelle sfumature del marrone, beige e cammello, impreziosita da un bordo a contrasto sull’orlo. La lunghezza è quella giusta per accompagnare la figura senza costringerla, mentre il plissé aggiunge movimento a ogni passo.

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Un capo apparentemente rassicurante, a tratti classico, che grazie alla Thurman diventa invece estremamente contemporaneo. E soprattutto dimostra perché la gonna midi continui a essere una certezza del guardaroba femminile.

A fare la differenza, però, è l’abbinamento. La star 56enne avrebbe potuto scegliere il nero, il bianco o una delle tante tonalità neutre. Invece ha puntato su un maglioncino rosso a maniche corte, trasformando completamente l’effetto della gonna. E regalando un look di carattere.

Il contrasto tra rosso e marrone è caldo, sofisticato e inaspettato quanto basta. Una combinazione cromatica che riesce a rendere interessante anche il più tradizionale dei capi e che diventa subito una delle idee da copiare nei prossimi mesi.

Pure gli accessori partecipano al gioco senza rubare la scena. Una mini borsa a mano color melanzana, occhiali da sole scuri dalla forma geometrica e un paio di slingback con tacco e punta affusolata completano il look.

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Niente sembra essere lì per caso, ma niente dà neppure l’impressione di essere stato studiato troppo. Quella forma di eleganza apparentemente spontanea che riesce meglio quando il guardaroba parte da pochi pezzi ma particolarmente giusti.

La lezione di stile di Uma Thurman da Prada

Perché questa gonna ci piace così tanto? Il motivo è presto detto: risolve uno dei dilemmi più frequenti davanti all’armadio, ovvero quello di trovare qualcosa che sia raffinato senza essere troppo formale. Contemporaneamente comodo senza risultare casual, al passo coi tempi senza però diventare schiavo delle tendenze.

Uma Thurman offre l’ennesima perfetta lezione di stile: esistono proporzioni, colori e abbinamenti capaci di valorizzare chi li indossa.

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La gonna midi plissettata si inserisce perfettamente in questo contesto. Con una camicia e un blazer può accompagnarci in ufficio, con una maglia colorata diventa più fresca, mentre con decolleté con cinturino e un top essenziale è pronta per la sera. Insomma, mentre la Milano Fashion Week entra nel vivo, noi abbiamo già trovato la prima gonna da mettere nella wishlist.