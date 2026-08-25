Le mom-to-be devono davvero rinunciare allo stile? La risposta della moda è unanime: assolutamente no. Le fashion inspo per un look premaman fresco e aggiornato

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Tendenze moda premaman estate 2026

C’è stato un tempo in cui la moda premaman somigliava tanto ad una punizione inflitta alla vanità femminile, una sorta di limbo stilistico fatto di camicioni informi e tessuti spessi in cui nascondersi per nove, lunghi mesi. Un’era dai tratti medievali che, possiamo dirlo, è finalmente finita: oggi la dolce attesa si è conquistata il diritto di essere glamour, audace e terribilmente chic, soprattutto quando le temperature salgono e la voglia di scoprirsi è più una necessità.

Ecco perché questa estate fashion e maternità non viaggiano semplicemente sulla stessa lunghezza d’onda, bensì si fondono in un racconto sartoriale inedito che celebra il corpo che cambia senza mai scendere a compromessi: basti pensare a Barbara Palvin o Anne Hathaway, come una moderna principessa sul red carpet di Cannes 2026 l’una e coperta d’haute couture l’altra, mentre promuove l’ennesimo successo cinematografico.

Oltre ogni pronostico, vestire il pancione sotto il sole di agosto può persino rivelarsi un esercizio di pura creatività. Un’occasione per ridefinire il proprio guardaroba non per sottrazione, ma per addizione di dettagli, linee fluide e tessuti che accarezzano la pelle. Non parliamo più di una sorta di divisa di servizio, piuttosto di una dichiarazione di self-confidence che ha il compito di accompagnare ogni futura mamma. Dalla spiaggia alla città. Confusa? Niente paura, ti mostriamo noi come fare, grazie anche all’aiuto delle It Girl più ferrate in materia.

Top con peplo e pantaloni balloon fit come Anne Hathaway: avanguardia pura

Il superamento definitivo dei vecchi cliché sul guardaroba premaman questa estate sta trovando la sua massima espressione nelle recenti apparizioni pubbliche di Anne Hathaway, che durante il tour promozionale di Odissea ha trasformato il suo pancione nel protagonista assoluto di una narrazione ad alto tasso di glamour.

Incinta del terzo figlio dal marito Adam Shulman, con cui è sposata dal 2012, l ‘attrice ha letteralmente infiammato le strade di New York indossando un audace look monocromatico rosso fuoco firmato dal brand Ashlyn. Si trattava di un sofisticato completo caratterizzato da ampissimi harem pants e blusa con peplo geometrico, ad incorniciare le nuove forme con una precisione scultorea incredibile.

Un outfit, questo, divenuto subito virale non soltanto per il suo forte impatto visivo ma anche per un esilarante retroscena: dopo essere finita sulle testate più sul pezzo, la star ha ironicamente ammesso sui social di aver indossato il capo al contrario, rispetto alla sfilata spring/summer 2026, dimostrando come la spontaneità possa talvolta sposarsi finanche con l’alta moda.

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Lungo abito a fiori come Anne Hathaway: très chic

Poco più tardi, per l’appuntamento promozionale a Londra, l’interprete ha cambiato registro puntando sul romanticismo estivo: possiamo vederla in foto con addosso uno splendido abito giallo a fiori firmato Lela Rose.

Parliamo di un modello strapless, senza spalline, reso unico da un motivo floreale ton sur ton a rilievo, capace di bilanciare la tipica solennità da red carpet con la freschezza vibrante di un pomeriggio d’agosto, a riprova che lo stile premaman contemporaneo non deve nascondere, ma celebrare il corpo con fiera e radiosa consapevolezza.

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Mini dress a casacca come Barbara Palvin: romantico e spensierato

Dopo aver lasciato tutti senza fiato sulla Montée des Marches, a Cannes, Barbara Palvin ha smesso i panni della principessa per incarnare alla perfezione l’anima più fresca, giovane e disinvolta della mom-to-be. La supermodella ungherese – che ha recentemente annunciato di aspettare una bambina insieme al marito Dylan Sprouse – ne sta infatti dettando le regole sui social, grazie ad un’estetica dall’eleganza fanciullesca, chic e apparentemente senza sforzo.

Ne è un esempio puntuale lo scatto condiviso sul suo profilo Instagram lo scorso cinque luglio, in cui reinterpreta il concetto di mini dress estivo con un non so che di squisitamente country: eccola indossare un grazioso abito corto a casacca color azzurro polvere, dalla silhouette incredibilmente morbida. Esattamente quel che ci vuole, insomma, per assecondare (con estremo stile) le linee del corpo e accarezzare il pancione in crescita senza costringerlo.

A spezzare il romanticismo del capo pastello è stata la scelta di alcuni accessori dalle vibrazioni western: un iconico cappello a falda larga marrone cioccolato, firmato Miu Miu, ed un paio di texani ai piedi.

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Maxi camicia, tra relax e glam: Barbara Palvin o Natalie Portman?

Esiste un filone stilistico che più di tutti incarna l’essenza della praticità estiva elevata all’ennesima potenza, ed è quello che vede la camicia oversize da uomo prestata al guardaroba femminile: trendy come copricostume, ma ancor di più per la dolce attesa. A dettare questa tendenza, con due interpretazioni magistrali condivise sui rispettivi canali social, sono state di recente Barbara Palvin e Natalie Portman.

Se la top model ce ne aveva fornito una declinazione iper-urbana e sbarazzina sulla Croisette, l’attrice l’ha scelta per confermare la gravidanza: la prima aveva abbinato una camicia a quadri dalla vestibilità rilassata a dei Capri pants e a delle infradito jelly, la quintessenza dello street-style contemporaneo, insomma, fresco, irriverente ma ricercato al tempo stesso.

La seconda, invece, ha optato per un approccio più intimo, poetico ed essenziale: nel tenero scatto poco sotto la si vede accarezzarsi il ventre, piena d’amore, sul balcone di un appartamento parigino, con una semplice camicia azzurra dal taglio ampio addosso, sbottonata sul davanti.

Due modi diversi ma complementari, in fin dei conti, per dimostrare come tale caposaldo del guardaroba da donna e da uomo, se indossato strategicamente, possa rivelarsi un grande must-have anche nell’ambito dell’abbigliamento premaman, offrendo il massimo del comfort e anche un pizzico di sensualità.

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