Natalie Portman incinta del terzo figlio: la rara foto col pancione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Natalie Portman

Natalie Portman si prepara a diventare mamma per la terza volta e, con il parto sempre più vicino, ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto intimo che la ritrae più bella e luminosa che mai. L’attrice premio Oscar ha pubblicato su Instagram una nuova foto in cui il pancione è protagonista, accompagnandola con poche parole che raccontano tutta l’emozione di queste ultime settimane di attesa.

Natalie Portman incinta, lo scatto con il pancione

Nella fotografia condivisa sui social – una delle pochissime della gravidanza – Natalie Portman appare davanti a una grande finestra, avvolta in una morbida camicia azzurra lasciata aperta sulla pancia. Le mani accarezzano il ventre prorompente, mentre la luce naturale rende l’atmosfera ancora più delicata. Al posto di qualsiasi costruzione scenica, emerge la spontaneità di un momento autentico, vissuto nella sua totale semplicità.

“Conto i giorni che mancano al nostro incontro”, ha scritto l’attrice, aggiungendo un cuore rosa e ringraziando la fotografa Shelby Duncan. Una frase breve, ma sufficiente per raccontare tutta l’impazienza di una futura mamma-tris.

Le reazioni di amici e colleghi

Il post ha immediatamente attirato l’attenzione degli amici famosi dell’attrice. Tra i commenti è comparso anche quello ironico di Macaulay Culkin, che ha reagito con un divertito “Accidenti”, mentre Jennifer Garner ha scelto una lunga serie di cuori.

Il bambino sarà il primo figlio di Natalie Portman e del musicista francese Tanguy Destable. L’interprete di Black Swan è già mamma di Aleph e Amalia, nati dal matrimonio con il coreografo e regista Benjamin Millepied, concluso dopo oltre dieci anni insieme.

Portman aveva annunciato la gravidanza alcuni mesi fa, spiegando di sentirsi profondamente riconoscente. L’attrice non aveva nascosto la propria consapevolezza rispetto alle difficoltà che molte donne incontrano nel tentativo di diventare madri, un tema che conosce anche attraverso l’esperienza professionale del padre, medico specializzato in fertilità.

“È un privilegio e un miracolo”, aveva raccontato, sottolineando quanto desiderasse vivere questa fase senza dimenticare il dolore di chi affronta percorsi più complessi. Parole misurate, pronunciate con quella discrezione che da sempre caratterizza il suo rapporto con la vita privata.

La gravidanza a Parigi e una nuova serenità

Questa terza attesa, arrivata agli sgoccioli, sembra avere per Natalie Portman un sapore diverso. Rispetto alle precedenti gravidanze, l’attrice ha spiegato di sentirsi più calma e consapevole, pronta a custodire ogni momento con maggiore attenzione. La possibilità che si tratti del suo ultimo figlio, ha ammesso, rende ogni giornata ancora più preziosa.

A farle compagnia ci sono tutta la bellezza di Parigi, ma soprattutto i figli e una quotidianità rallentata dopo mesi di lavoro. Portman ha raccontato di dedicarsi al nuoto e alla gyrotonic per mantenersi forte, concedendosi lunghe passeggiate nei parchi, visite alle mostre e molto tempo in famiglia.

Anche la carriera, però, non si ferma. Dopo essere stata Jane Foster in Thor e nella saga di Avengers e dopo The Gallerist, l’attrice ha diversi progetti in programma, tra cui Pumping Black, Good Sex e Photograph 51. Prima dei nuovi set, però, c’è un appuntamento decisamente più importante: l’arrivo del suo terzo bambino, ormai sempre più vicino.