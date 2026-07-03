Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La camicia come copricostume è un must-have dell'estate 2026

Con l’arrivo della bella stagione si rinnova il solito, dolcissimo dilemma su cosa indossare sopra il bikini per essere impeccabili dalla spiaggia all’aperitivo. Se in passato abbiamo assistito al dominio di caftani etnici e parei colorati, la moda estiva elegge ora un nuovo, insospettabile re del bagnasciuga che riscrive le regole del beachwear. La camicia oversize si riappropria del guardaroba vacanziero e si trasforma nel pezzo chiave dell’estate.

L’ispirazione delle it-girls e il fascino della disinvoltura

Questo intelligente escamotage segna infatti l’inizio di una nuova era, quella del– come la classica camicia bianca della “divisa” da ufficio – oppure pescando direttamente da quello del fidanzato, del marito, di un amico o di un fratello. Sfruttare questi capi anche sotto il sole permette di farli vivere tutto l’anno, a prescindere dalla stagione, dando vita alla tendenza più easy e chic del momento da sfoggiare in barca o in riva al mare. Inoltre, è una, perfetta da arrotolare e mettere in borsa all’occorrenza senza il timore di rovinarla. Infatti la camicia sopra il costume è, perché la sua natura morbida non fa che accentuare quelloed estremamente rilassato che definisce il lusso contemporaneo

Il segreto di questo successo risiede nell’estetica rilassata promossa dalle it-girls globali, che hanno già trasformato la camicia maschile nella loro uniforme ufficiale per i mesi caldi. Basta guardare Hailey Bieber, regina indiscussa dello stile effortless, che ama sfoggiare camicie bianche extra-large lasciate completamente aperte sopra bikini minimalisti, completando il look con occhiali da sole rétro e vistosi gioielli dorati.

Anche Gigi Hadid e Kendall Jenner sono state avvistate più volte con indosso camicie in cotone leggero a righe verticali o in delicate tonalità pastello. Il loro insegnamento è chiaro: la vera sensualità estiva non passa per capi striminziti o trasparenze eccessive, ma per quel fascino disinvolto di chi ha saputo reinterpretare un grande classico maschile, risultando comunque straordinariamente sofisticata.

Come scegliere il modello ideale: tessuti freschi e stile “cozy”

Per fare in modo che questo trend funzioni al meglio, la scelta del modello e del tessuto è fondamentale. I materiali d’elezione rimangono il lino e il popeline di cotone leggerissimo, tessuti naturali che respirano e proteggono la pelle dal sole pur mantenendo una freschezza assoluta. Il segreto? Dimenticare le proprie misure abituali e puntare su volumi decisamente ampi, una o due taglie in più, così da sfruttare la lunghezza del capo per indossarlo proprio come se fosse un mini abito fluido.

Cicy bell Camicia in cotone 100%

Per quanto riguarda i colori, il bianco ottico resta una certezza intramontabile che esalta l’abbronzatura, ma le classiche righe azzurre di ispirazione sartoriale o le tonalità vitaminiche come l’arancione e il rosa acceso aggiungono la giusta dose di energia estiva.

Melliex Camicia mezza manica 65% cotone fiammato + 35% lino

Ekouaer Camicia 100% rayon blu

Only Camicia cotone righe

Per una passeggiata sul bagnasciuga il modo migliore per indossarla è completamente sbottonata, lasciata fluttuare al vento come un leggero kimono che crea linee verticali capaci di slanciare otticamente la figura. Quando il sole inizia a calare e si avvicina l’ora dell’aperitivo, la camicia si trasforma nel perfetto passaporto per il beach club.

Generico Camicia cotone color terracotta oversize

Si può scegliere di abbinarla insieme a un pareo leggero per un richiamo esotico e iper-femminile, oppure allacciare solo i bottoni centrali e aggiungere un paio di shorts in denim a vita alta. Le maniche vanno arrotolate in modo disordinato fino al gomito e, per chi desidera evidenziare il punto vita, basta annodare i due lembi inferiori proprio sotto il seno. Completate il tutto con una borsa in paglia intrecciata, un paio di sandali flat in cuoio e sarete pronte a essere le più cool del bagnasciuga.

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