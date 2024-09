Jewelry layering, i gioielli da comprare per replicare il trend più glamour di sempre

Sovrapporre più gioielli, anche di stili diversi, non solo è cool ma può diventare anche un modo per esprimere la propria creatività. Scopri come abbinarli!

Addio minimalismo, ora l’abbondanza diventa coolness.

Se non hai mai sentito parlare di jewelry layering, sei nel posto giusto. La tecnica del jewelry layering (dal vero to day, ovvero, sovrapporre) consiste nel sovrapporre più gioielli della stessa tipologia in modo elegante e armonioso, ad esempio indossando più collane, braccialetti, anelli o orecchini nello stesso momento. L’obiettivo è quello di giocare con diverse lunghezze, materiali, stili e texture per dare carattere all’outfit ed esprimere la propria personalità.

La sfida è quella di saper mantenere un equilibrio tra semplicità e complessità, evitando di risultare semplicemente too much.

Una tecnica può essere quella di scegliere uno stile o un tema (boho, vintage, gold ecc) per armonizzare i vari elementi. la sola regola è, non aver paura di osare ma mantenere il buon senso! Non temere di mescolare materiali diversi come oro, argento e perle, anzi! Il contrasto può aggiungere un tocco di stile originale senza risultare disordinato. Per le collane, ad esempio, punta d ottenere l’effetto cascata scegliendole di lunghezze diverse e sfrutta tutti modelli a partire dai chocker alle collane a mezzo petto, fino ai sautoir. Per gli orecchini, invece, esci dagli schemi e prova a non metteterne nello stesso numero su entrambi i lobi. Per le dita, sfrutta anelli di dimensioni diverse abbinati a semplici fedine sottilissime, il tutto abbinato ad una manicure coerente allo stile che vuoi ottenere.

Ma andiamo a dare un’occhiata a come si comportano le celeb in termini di jewelery layering e proviamo a copiare alcuni look con soluzioni low cost ma di qualità.

Jewelry layering: lasciati ispirare dai look delle celeb

C’è chi i trend li segue e chi i trend li crea. Hailey Bieber è sicuramente tra chi li crea!

In questa foto la modella e influencer statunitense indossa 3 collane gold e 3 orecchini al lobo, sempre dorati. Interessante notare la scelta delle lunghezze delle collane, non di certo casuale. Infatti sono tutte di lunghezze diverse ed è uno dei motivi per cui, nell’insieme, funzionano così bene. Inoltre, sono tutte diverse tra loro: la prima, la più stretta al collo, è grossolanamente intrecciata, seguita dalla seconda leggermente più lunga ”a coda di topo”, mentre l’ultima è una collanina leggere e fancy dal sapore estivo proprio come questo modello di Morellato della collezione ISTANTI in acciaio con cristalli. La dimostrazione che diverso, funziona!

Per gli orecchini, la Bieber ha scelto orecchini al lobo di media grandezza, semplici ma dalle forme contamporanee.

Se vuoi giocare anche tu con forme e dimensioni sui toni dell’oro, puoi optare per l’acquisto di un multipack da 6 orecchini in ottone con perno in argento, anallergici.

Al festival di Cannes, la bellissima top model dai capelli dorati, Gigi Hadid, brillava (letteralmente!) sotto la luce dei suoi bellissimi gioielli.

Impossibile non notare il jewelry layering sulle mani grazie ai numerosi anelli argentati con brillantini. Una versione altrettanto luminosa ma più abbordabile la offre Swarovski (il brand storico sinonimo di cristalli scintillanti!) con questo set da 2 anelli dal taglio Princes e pavè placcati in rodio della famiglia Constella, entrambi ispirati alle tecniche di alta gioielleria.

E se parliamo di massimalismo, non possiamo non citare Emily Cooper (interpretata da Lily Collins), protagonista della serie Netflix Emily in Paris. In questa scena, Emily si trova seduta al ristorante al fianco del suo amore tormentato, Alfie, mentre lui si dichiara rispetto ai sentimenti che prova per lei. Non è quindi un caso se la protagonista indossa una collanina con brillanti abbinata ad una più lunga che termina con un grande cuore ”appeso” al suo collo (un riferimento romantico, perfettamente coerente alla scena).

Su Amazon puoi trovare questo modello molto simile del marchio belga Miore, in oro carati 375, con finitura lucida. Il consiglio è quello di abbinala con una o più collanine minimali per enfatizzare il cuore al centro del tuo outfit.

Ti piace osare con stili diversi? Prendi spunto da Chiara Ferragni che quest’estate ha dato sfogo a tutta la sue creatività abbinando collane con le conchiglie, collanine argentate e con pendenti colorati.

Una scelta perfetta per dare carattere ad un outfit semplice come una canotta bianca. Divertiti con questo mix and match dal sapore estivo e sfruttalo per le ultime serate estive!

Lo stesso puoi fare divertendoti con i braccialetti e mettendo in risalto i tuoi polsi! Un gioco in cui è molto brava la nostra Chiara nazionale e con cui è puoi osare anche tu: sfrutta il bel contrasto tra oro, argento, tessuti e colori diversi per dare vita al tuo look! Il consiglio è quello di sceglierli di materiali resistenti all’usura e all’acqua in quanto, tenendoli sempre indossati, possono rischiare di annerirsi in fretta.

Eleganti senza tempo, questi 3 bellissimi bracciali in metallo rispettivamente in color gold, silver e rame, saranno perfetti in qualsiasi occasione.

E se vuoi mettere al centro le tue mani, dedicagli attenzione con layering di anelli simili ma con dettagli sempre diversi, proprio come fa Valentina Cabassi, content creator e modella che spesso intrattiene le sue follower su TikTok con i ”Get Ready With Me” dove spesso attira l’attenzione sulle mani proprio con l’uso di tanti anelli sottilissimi sulle dita.

Lei tiene sempre indossati gli anelli anche quando viene a contatto con l’acqua, come durante la skincare routine oppure durante i bagni al mare, per questo è importante sceglierli in materiale inossidabile proprio come questi proposti su Amazon del marchio Velesay (Scelta Amazon).

