Justin e Hailey Bieber presto genitori. L’indiscrezione

Fonte: IPA Justin e Hailey Bieber

In un periodo in cui moltissime coppie dello spettacolo stanno vivendo l’emozione di ingrandire la propria famiglia, Hailey Baldwin e Justin Bieber non fanno eccezione. La coppia, che sta aspettando il primo bambino, pare essere molto concentrata sul benessere della famiglia che si allargherà a breve.

Hailey e Justin Bieber genitori: l’indiscrezione

L’estate 2024 sta regalando grandissime emozioni a tante coppie vip intente ad aspettare e prendersi cura dei loro bambini. Moltissime celeb, come Ultimo e Jaqueline o Vanessa Hudgens e Cole Tucker, condividono con i fan i momenti più gioiosi e impegnativi del diventare ed essere genitori. A breve anche Justin Bieber e la sua bella Hailey potranno farlo.

La coppia, che a maggio ha annunciato di essere in attesa del primo bambino, sembra si stia impegnando molto per capire come gestire i grandi e piccoli ostacoli dell’essere genitori. A raccontarlo è una fonte di People molto vicina ai due: “Sono pronti a diventare genitori. Stanno pianificando l’arrivo del bambino ed è tutto molto carino. Sono super impegnati nel loro matrimonio, ma anche nell’essere i migliori genitori possibili“.

Hailey, che ormai sfoggia il suo dolce pancione senza sentire il bisogno di nasconderlo, sta pian piano capendo che tipo di madre vuole diventare: “Ha capito davvero chi vuole essere e lavora sodo. Saranno genitori super pratici“.

Hailey Bieber, i rapporti con la famiglia e la gravidanza

In un momento così felice per la coppia, Hailey è molto concentrata sul suo benessere e si sente molto indipendente e protettiva nei confronti della sua nuova famiglia. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di raccontare al mondo della gravidanza molto tardi. In un’intervista per W Magazine ha raccontato: “Sono riuscita a tenerlo nascosto perché sono rimasta piccola per molto tempo. Non avevo la pancia, davvero, fino al sesto mese di gravidanza… Sono riuscita a indossare giacche grandi e roba del genere”.

Ha poi continuato: “Probabilmente avrei potuto nasconderlo fino alla fine, ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente. Mi sentivo come se stessi nascondendo questo grande segreto, e non mi sentivo bene. Volevo la libertà di uscire e vivere la mia vita”.

Raccontarlo e mostrarlo sì, ma comunque sempre in modo molto sobrio, condividendo la felicità della maternità soprattutto con Justin con cui, nonostante alcune indiscrezioni riguardo una loro possibile rottura partite anche a causa della famiglia di lei, la relazione procede a gonfie vele.

Qualche tempo prima dell’annuncio della gravidanza, Stephen Baldwin, aveva ripubblicato un messaggio Victor Marx, il fondatore di All Things Popular Ministries, che chiedeva ai fan di pregare per sua figlia e Justin. “Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore”.

Possibile che anche a causa di questo avvenimento il rapporto che Hailey ha con la sua famiglia, almeno per il momento, non sia così roseo: “Non ho molti legami con la mia famiglia in questo momento della mia vita perché mi sento molto indipendente. Ora sono una persona a sé stante e ho costruito la mia famiglia, ma quando ripenso alla mia infanzia e a come sono cresciuta, ho ricordi molto belli e affettuosi”.