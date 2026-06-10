Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Stella McCartney Womenswear Spring/Summer 2026 fashion show

La psicologia ha dimostrato come evochi istantaneamente pace, calma e spiritualità, che favorisca la concentrazione e stimoli persino l’estro creativo: se poi ci mettiamo che è anche il colore del cielo e del mare, servono davvero altre valide ragioni per amarlo spassionatamente? Era dal lontano 2010, quando fu eletto a Pantone dell’anno, che non si vedeva l’azzurro imperare in maniera così assoluta sulle passerelle e sulla scena urbana, e in uno spettro tanto ampio, che va dal turchese al blu navy. Ebbene, ora che l’estate è più che mai vicina, è davvero giunto il momento di celebrarlo a dovere e qualcosa ci dice che non sarà affatto difficile.

Di sole e d’azzurro: come si indossa il colore-terapia dell’estate 2026 secondo le passerelle di stagione

A quella categoria di fashion addicted in fasce che già d’allora preferiva il brio dell’azzurro alla banalità del rosa, ed a cui la smania di ribellione non è mai davvero passata, questa estate spetta una rivincita coi fiocchi: in mezzo alle cromie più vibranti in circolazione, finalmente tornate ad accendere il guardaroba in accoppiate improbabili, attualmente il nostro prediletto ha di sicuro un ruolo centrale.

Sarà che rivolgere lo sguardo verso il cielo terso cambia da subito la prospettiva di ogni cosa, sarà che con il mare di fronte ogni masso sul cuore pesa meno, sta di fatto che abbiamo a che fare con un colore che è quasi impossibile non amare. Figurarsi quando sono le passerelle a dipingerlo come oggetto del desiderio.

In pedana, all’interno delle collezioni dedicate alla calda stagione 2026, le gradazioni viste erano pressoché infinite. Ogni grande stilista ha portato in scena per l’occasione la propria personalissima interpretazione dell’ossessione del momento, mettendone in luce un aspetto diverso.

Lampi di turchese hanno acceso le iconiche gonne al ginocchio di Prada, tocchi di baby blue avevano fatto lo stesso con quelle lunghe di Haider Ackermann, da Bach Mai è stata la volta di uno slip dress etereo e leggero come l’aria di tingersi di sfumature acquatiche, ad effetto degradé, partendo dal bianco per arrivare al ciano, mentre da Zimmermann era l’ottanio a dominare la scena su pantaloni sartoriali.

Da Stella McCartney, ancora, un’esplosione di piume color acquamarina dava vita ad un mini dress difficile da ignorare, da Courrèges si trattava di un paio di stivali aderentissimi, ad effetto seconda pelle, e da Fendi di uno chemisier super saturo dalla vestibilità rilassata. Dior, dalla sua, aveva puntato tutto su di un lungo abito cosparso di brillantini, con la gonna che sembrava una cascata scrosciante, fra trasparenze e strati di tulle, e con tanto di fiocco nero a contrasto sul collo.

Ancora diversa, seppur altrettanto luminosa, era la proposta firmata Emporio Armani: realizzata in impalpabile chiffon e impreziosita da gioielli a riprenderne le nuance. Luisa Spagnoli, poi, aveva portato in passerella un favoloso maxi dress contrassegnato da scollo halter e rouches.

Quante sfumature di azzurro può contenere un total look? Ce lo ha rivelato Christopher Esber, unendo differenti gradazioni della medesima tinta, dosate con estremo equilibrio, tra bikini dal taglio minimal, gonna asimmetrica, sandali con il tacco e bisaccia da spalla. E no, il troppo non stroppia, almeno non in questo caso.

Piume sul colletto, spalle spigolose — in pieno stile eighties — cut out a goccia sul petto e infiniti drappeggi fino ai piedi per Valentino, che in passerella ha proposto un vestito lungo e celeste bello da togliere il fiato ed anche una strepitosa reinterpretazione delle sue iconiche Rockstud.

Era lungo, ma con scollo halter e fiore al collo, anche quello ampio in chiffon di Lanvin, color carta da zucchero, mentre più leggero e sbarazzino a confronto quello arricciato e della stessa tonalità di Victoria Beckham.

Come abbinare l’azzurro: le combo più cool quanto inaspettate del momento

Se in ambito haute couture abbiamo visto perlopiù proposte monocromatiche e assimilato, leggendo accuratamente tra le righe, come questo sia il modo più giusto e moderno per indossare l’azzurro questa estate, è lo street style, insieme a qualche eccezione, ad insegnarci come gestirlo secondo la difficile arte del color block.

Tra le combo più raffinate viste per le strade spicca senza ombra di dubbio quella tra celeste e marrone: dei pantaloni sartoriali color del cacao, ad esempio, dal taglio morbido e magari anche leggermente ampio, matchano alla perfezione con una camicia cerulea in cotone, per l’ufficio quanto per il tempo libero. Viceversa, una t-shirt cioccolato starà a meraviglia su di un semplice paio di shorts.

Le trendsetter più ferrate sulla piazza, invece, hanno eletto l’incontro tra turchese e verde chartreuse al più cool della stagione. Zomer aveva stupito tutti in passerella aggiungendo una maxi cintura Lime Punch ad un coordinato due pezzi menta, ma da dove partire nella quotidianità? Volendo da una minigonna dello stesso colore del mare, da accostare ad un top o ad una blusa in satin lime o a delle scarpe dotate di kitten heels per godersi una spensierata serata in città.

Quello che di primo acchito potrebbe sembrare un accostamento bizzarro, stonato addirittura, è infine tra i più riusciti in assoluto: sì, azzurro e arancione vicini formano una delle coppie cromatiche più interessanti dell’estate 2026. D’altronde parliamo di due complementari, che se mescolati si annullano insieme si esaltano nel massimo contrasto visivo possibile.

Il segreto? Divertirsi a giocare con le sfumature, perché in fondo quando si parla di moda è di questo che si tratta. A quanto pare un maxi blazer acquamarina è tutto ciò che serve per valorizzare un lungo abito scivolato tangerine, dalla forte carica vitaminica, di giorno come di sera, ma in particolar modo all’ora del tramonto. Il tutto funziona proprio perché la freschezza dell’uno bilancia l’energia dell’altro, come nella più bella delle storie d’amore. Provare per credere.