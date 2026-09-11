Anne Hathaway ci svela il trend della prossima stagione e con il look in total denim è favolosa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Anne Hathaway con il look in denim a New York

Inutile negarlo: il look total denim è la nuova tendenza che ci accompagnerà per tutta la prossima stagione. A dimostrarlo Anne Hathaway che a New York ha sfoggiato un outfit (con pancione) super classy e rilassato che ha conquistato tutti.

L’attrice ha preso parte ad un cocktail party organizzato a New York. Un evento chic, ricco di star, in cui Anne ha brillato semplicemente indossando un look in denim super alla moda e perfetto per mettere in evidenza il suo splendido pancione.

Anne Hathaway con il look total denim da copiare

La diva 43enne infatti è incinta del terzo figlio, frutto del legame con il marito Adam Shulman. La star ha già due figli, Jonathan e Jack, e nei mesi scorsi, durante il tour promozionale per presentare il film Il diavolo veste Prada 2, aveva deciso di tenere nascosta la notizia della gravidanza.

Dopo l’annuncio su Instagram però Anne Hathaway ha iniziato a darci lezioni di stile, indossando outfit favolosi, capaci di esaltare la sua bellezza e di regalare spunti per capi e abbinamenti. A New York, Anne ha scelto di sfoggiare una camicia oversize in jeans con polsini arrotolati, lasciando i bottoni slacciati in modo strategico per svelare il pancione, abbinata ad un paio di jeans a gamba larga.

Perfetti da indossare con l’arrivo dell’autunno, questi jeans sono il capo perfetto per affrontare l’arrivo dell’autunno. Non solo sono comodissimi, ma slanciano anche la figura e sono adatti a chiunque grazie ad un effetto ottico che allunga la gamba.

Con il suo taglio ampio e pratico, i jeans wide leg sono un’ottima base per realizzare tantissimi look cool e al tempo stesso disinvolti. Abbinarli è semplicissimo, come ci svela Anne Hathaway, soprattutto se nell’armadio hai anche una camicia oversize in denim e una t-shirt o una canotta da indossare sotto. I vantaggi sono numerosi: ti vesti in pochi minuti, creando un outfit che sta bene in qualsiasi situazione, dall’ufficio sino alle serate con le amiche, senza perdere tempo a pensarci troppo.

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Per quanto riguarda le scarpe da abbinare poi le possibilità sono praticamente infinite e consentono variazioni interessanti in base a come vuoi declinare il tuo look. I jeans a gamba larga stanno benissimo con le slingback (altra super tendenza dell’autunno) e con le mules, ma puoi sfoggiarli pure con i mocassini o con le sneakers.

Questo outfit dell’attrice a New York ci conferma due cose essenziali: il denim dominerà tutta la prossima stagione (e oltre) con total look facili da creare e super di tendenza, ma soprattutto la gravidanza ci ha regalato una Anne Hathaway super fashion icon.

Dopo l’annuncio della gravidanza infatti la star ha mostrato numerosi look sorprendenti. Come l’abito di chiffon lilla e senza spalline abbinato a sandali con tacco dorati alla New York Fashion Week oppure il vestito viola con drappeggi e mantello durante la cerimonia che l’aveva incoronata come leggenda della Hall of Fame della Disney.

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