Fonte: IPA Giovanni Terzi, Simona Ventura e i suoi genitori Anna Pagnoni e Rino Ventura sul palco di Ballando con le Stelle

A guardarla si nota la grande somiglianza con la figlia Simona Ventura: stiamo parlando di Anna Pagnoni mamma della conduttrice e futura suocera di Giovanni Terzi.

C’era anche lei sul palco di Ballando con le Stelle, quando il giornalista ha chiesto la mano di Simona. Anna Pagnoni è una donna molto bella ed elegante e, per l’occasione, ha sfoggiato un caschetto biondo cortissimo e un look molto elegante composto da pantaloni, giacca lunga e una maglia luccicante.

Se le figlie sono molto famose (anche la sorella di Simona, Sara, è una donna dello spettacolo), Anna Pagnoni è invece lontana da questo mondo, anche se – a quanto pare – nel passato è stata anche una modella.

Anna Pagnoni, chi è la mamma di Simona Ventura

Classe 1939, Anna Pagnoni e la figlia hanno un bellissimo legame che nel corso del tempo è emerso dalle parole che, in più di un’occasione, la conduttrice ha rivolto ai suoi genitori.

A quanto pare, nel passato è stata una modella professionista e poi ha gestito un negozio di abbigliamento. Da tantissimi anni è sposata con Rino Ventura che, invece, ha fatto carriera in ambito militare.

Una famiglia molto unita, come è emerso anche sul palco di Ballando con le Stelle dove Giovanni Terzi ha fatto la proposta a Simona Ventura. Entrambi emozionatissimi, così come i genitori della conduttrice, hanno anche svelato la data delle nozze prevista per il sei di giugno. Poi tutti hanno ballato un valzer, anche Anna e Rino.

In più di un’occasione Simona Ventura ha dedicato pensieri speciali per la sua mamma, dalle quali emerge il profondo affetto che le lega. Come quando Anna Pagnoni è stata ricoverata a seguito della rottura del femore. Nel lungo post di aggiornamento e ringraziamento la presentatrice ha scritto anche: “Brava mamma Anna Pagnoni, non hai mollato mai! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma Anna Pagnoni e papà Rino Ventura”.

In un’altra occasione e in un altro social (su X, l’ex Twitter) Simona Ventura aveva scritto: “La donna alla quale devo tutto! Non solo le mie origini ma anche l’essenza, la forma e la sostanza della persona, della madre e della professionista che sono oggi. Grazie mamma per l’esempio che sei! Ti voglio tanto bene”.

Parole profonde e piene d’amore.

Anna Pagnoni, il post che le ha dedicato Giovanni Terzi

Poco prima della dolcissima ed emozionante proposta che Giovanni Terzi ha fatto a Simona Ventura, mamma Anna Pagnoni aveva detto la sua su di lui: “È l’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita. Giovanni io lo rispetto tanto e veramente gli voglio bene tantissimo perché non è stato facile con tutti i ragazzi”.

Poi ha aggiunto, tra le altre cose, di essere orgogliosa di lui. Nel mentre, nel video che lui stesso ha condiviso su Instagram, scorrevano immagini di famiglia, dalle quali traspariva il profondo legame che li unisce.

Parole potenti quelle della mamma di Simona Ventura, a cui Terzi ha risposto con un post il cui contenuto dice tutto: “Ogni mia parola è superflua solo un grazie alla mamma della mia splendida Simona Ventura. Anna Pagnoni spero di potermi sempre meritare tutto questo amore”.

In questi anni assieme la conduttrice e il giornalista si sono dedicati in più di un’occasione pensieri speciali, condividendo il profondo amore che li lega. E anche questa romanticissima occasione non è stata da meno.