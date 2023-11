Fonte: IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi

Da cinque anni sono una coppia inossidabile, legata da un sentimento profondo e maturo: Simona Ventura e Giovanni Terzi, oggi concorrenti di Ballando con le stelle continuano a emozionare con il loro amore da favola, oggi più forte che mai. Ne ha parlato lo stesso giornalista nel salotto de La volta buona, parlando anche della sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci.

Giovanni Terzi, l’amore per Simona Ventura (anche a Ballando con le stelle)

Un grande amore quello raccontato da Giovanni Terzi a La volta buona: il giornalista, ospite del salotto di Caterina Balivo insieme a Giada Lini, sua compagna d’avventura a Ballando con le stelle, ha parlato dell’avventura nel dance show di Milly Carlucci e del grande sentimento che lo lega a Simona Ventura.

I due non hanno mai nascosto di essere innamoratissimi, tanto da lasciarsi andare spesso a dichiarazioni al miele. Una storia nata quando meno se l’aspettavano e forse proprio per questo ancora più speciale: “Avevo scelto di cambiare casa dopo la separazione – ha raccontato Terzi alla padrona di casa – e avevo tanti scatoloni in giro che sono rimasti chiusi per mesi. Alla fine questo trasloco non è mai andato in porto perché sono andato a vivere con Simona”.

Così ha iniziato a raccontare la loro favola Giovanni Terzi, innamorato della sua compagna come il primo giorno: “Sono passati cinque anni e spero di avere sempre gli occhi a cuore per lei“.

Non poteva mancare una sorpresa per il giornalista: Simona Ventura infatti ha mandato un messaggio al compagno: “Giovanni è la mia quercia, una persona straordinaria che ti guida nella tempesta, sempre calmo e che ha una soluzione per tutto. Io tendo a perdere l’equilibrio ma c’è sempre lui pronto a riprendermi. Grazie per l’amore che mi dai e per la famiglia allargata che abbiamo costruito insieme”.

Visibilmente emozionato, il giornalista non poteva che spendere parole d’amore per la conduttrice: “Simona mi ha trasformato, mi ha cambiato in meglio, io ho commesso tantissimi errori, non sono certo immune. Ma lei mi ha dato un progetto di vita che non pensavo di avere, basato sulla verità: ci siamo confessati tutte le nostre criticità e questo ci ha aiutato molto”.

Giovanni Terzi e il dettaglio sulle nozze con Simona Ventura

Per molti stare accanto a una donna dalla personalità forte e travolgente come quella di “Super Simo” non dev’essere facile, ma non per Giovanni, che invece ha sempre apprezzato le qualità della sua compagna. “Si parla spesso di donne che mettono in ombra i partner, ma per me è sbagliato parlare in questo modo. Simona ha dato a me la luce, io ho sempre fatto le cose che sto facendo adesso, ma lei ha acceso una luce su di me, non sono certo io alla sua ombra”.

Ovviamente non poteva rimanere in sospeso l’argomento nozze che ormai da tempo i due rimandano: Caterina Balivo ha colto l’occasione per indagare, e Terzi ha svelato un dettaglio sul matrimonio. “Sarà sicuramente in Emilia Romagna, a Rimini. Ma quando non si dice: da quando l’abbiamo deciso ci sono state guerre, pandemie, ci ha portato un po’ sfiga!”.