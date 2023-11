Fonte: IPA Simona Ventura, 10 costumi che hanno fatto la storia

La terza puntata di Ballando con le Stelle ha regalato nuovamente emozioni attraverso le parole d’amore di Simona Ventura per il suo compagno, Giovanni Terzi. Un amore, il loro, che non è né scontato né banale: dolce. Di quella dolcezza che fa “cariare i denti”, come ha raccontato la stessa Ventura. Un sentimento in grado di andare oltre la semplice competizione, perché a vincere è la coppia. Non il singolo.

Simona Ventura a Ballando con le Stelle: le parole per Giovanni Terzi

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, è stato Giovanni Terzi a emozionare: ora, è il turno di Simona Ventura, che ha speso parole bellissime per il suo compagno. Piene d’amore. Ma non per questo scontate. Anzi. La loro avventura nel dance show condotto da Milly Carlucci è indubbiamente particolare. Una coppia che partecipa insieme? Competitività assicurata. Ma in realtà non è proprio così.

“Non l’avrei fatto senza di lui. Una prima volta da ricordare. Magari cariamo dei denti, l’Associazione dei Dentisti Italiani è felice, ma non possiamo essere diversi da quello che siamo. Io non ho mai avuto un colpo di fulmine. L’ho avuto con lui, è stata subito una cosa importante. Ho avuto delle storie in cui poi dopo c’era sempre della competizione che in famiglia non voglio avere. Non voglio competere in famiglia, con Giovanni ho trovato questo: mi protegge, non mi giudica, è un uomo risolto”.

La Ventura ha spiegato che, quando si è risolti, è normale provare piacere nel vedere la propria metà vivere, lavorare, andare avanti. E questo è inevitabilmente bello, perché, quando una persona è felice per il successo di un’altra, senza alcuna dietrologia, è indubbiamente meraviglioso. “Una cosa totalmente nuova”, ha svelato, senza nascondere un po’ di frecciate per i suoi ex, come Stefano Bettarini. Il loro, del resto, è stato un matrimonio mediatico che ha dato vita al connubio showgirl e calciatore.

Giovanni Terzi, la malattia e la forza di partecipare a Ballando

La Ventura ha ammesso che Terzi l’ha cambiata in meglio: “Mi appoggio a lui, ho bisogno di lui, mi fido di lui. Ho recuperato tanti rapporti che avevo perso, coi miei genitori, mia sorella, i miei figli. Ho sempre sognato la famiglia allargata. Adesso è una famiglia, un monolite dove non rimane indietro nessuno. L’amore arriva quando meno te l’aspetti. Giovanni è arrivato nel momento in cui non lo cercavo, non pensavo arrivasse”.

Proprio a Ballando, Terzi ha voluto raccontare come sta oggi, dopo la scoperta della malattia: è affetto da dermatomiosite amiopatica. Per prendere parte alla competizione, si è sottoposto a diversi esami. “Per ora la malattia si è fermata, sto meglio, provo fatica ma è una fatica sana e questo è solo grazie alla ricerca scientifica. Hanno permesso a me che non mi mancasse l’aria mentre ballavo. Quando Simona mi ha detto che c’era questa opportunità ho detto subito di sì, ma i medici erano un po’ preoccupati”. Ciononostante, alla fine, la coppia ha preso parte a Ballando, dove sta brillando: il loro amore è uno degli aspetti più belli di questa edizione.