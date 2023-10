Fonte: IPA Giovanni Terzi a "Ballando con le Stelle" insieme a Simona Ventura

Ballando con le Stelle è tornato a fare compagnia agli italiani il sabato sera. Giunti alla seconda puntata, dopo l’enorme commozione di Lino Banfi che ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa a febbraio del 2023, è stato Giovanni Terzi a conquistare l’affetto del pubblico. In gara con Giada Lini, ha voluto parlare della malattia di cui è affetto, la dermatomiosite amiopatica, ringraziando la ricerca, perché gli ha permesso di avere abbastanza fiato da prendere parte al dance show condotto da Milly Carlucci.

Giovanni Terzi a Ballando con le Stelle parla della malattia

L’annuncio della presenza di Giovanni Terzi e Simona Ventura a Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio siparietto. Fidanzati ormai da anni, hanno scelto di partecipare ambedue alla competizione, confermando la presenza con un video divertente. “Vinca il migliore”, ha detto Terzi. E la Ventura, in risposta: “Lo farò senz’altro”.

Durante il video di presentazione della seconda puntata di Ballando, che precede l’esibizione, Terzi ha voluto parlare della malattia. “Io ho già vinto con la prima puntata, perché tre anni fa mi hanno trovato una malattia rara, genetica, che aveva mia madre, che mi uccide lentamente i polmoni”.

Ha anche voluto commentare l’esibizione di Lino Banfi in onore della moglie, ammettendo di aver provato una profonda commozione. “Ho rivisto cosa succede a un uomo innamorato che perde la sua metà”. E il pensiero è andato subito alla sua compagna, alla sua forza ed enorme punto di riferimento nella vita: Simona Ventura.

Come sta oggi: la confessione a Ballando

La sua è stata una vera e propria confessione a cuore aperto. Durante la puntata di sabato 28 ottobre 2023 di Ballando con le Stelle, il giornalista ha voluto essere sincero, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute. “Per ora la malattia si è fermata, sto meglio, provo fatica ma è una fatica sana e questo è solo grazie alla ricerca scientifica. Hanno permesso a me che non mi mancasse l’aria mentre ballavo. Quando Simona mi ha detto che c’era questa opportunità ho detto subito di sì, ma i medici erano un po’ preoccupati, però sono sempre vicini a me”. La reazione di Simona Ventura? Nella sala delle stelle, impossibile non notare i suoi occhi lucidi di commozione ed emozione. “Sono commossa. Ti amo e anche di più. È stato meraviglioso”.

Giovanni Terzi aveva già parlato della malattia negli ultimi anni. Durante un’intervista, aveva detto di aver perso il 45% dei suoi polmoni, di non poter migliorare. “Ma deve fermarsi. Mi ha molto spaventato, ho pensato subito a mia madre, che in tre anni se n’è andata via. Ho pensato al mio momento, proprio adesso che sono innamorato, che stiamo tutti bene, proprio ora capita tutto questo. Ricordando la sofferenza di mia madre ho detto che se io sono così voglio andare via, non voglio darti un problema”. A Ballando, però, ha mostrato tutta la sua forza. Del resto, al momento si trova in uno “stato di grazia”, nonostante tutto. Perché c’è l’amore vero al suo fianco. “Ti migliora”, ha confessato a Fanpage.