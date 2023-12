Fonte: IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi

Ballando con le Stelle è giunto all’ottava puntata, che vale i quarti di finale. Ci si avvicina al gran finale, con Milly Carlucci che ha annunciato due ballerini per una notte d’eccezione: Gabriel Garko e Stefano De Martino.

Si respira aria di Natale, ma soprattutto di sorprese. Le risate non mancano fin da subito, a partire da SuperSimo che, per l’occasione, si trasforma in Wonder Woman. Del tutto ignara del grande regalo in serbo per lei.

La tutina di Samuel Peron: voto 4

Simona Ventura e Samuel Peron sono scesi in pista in versione Wonder Woman e Superman. Un’esibizione dal finale azzardato, con il maestro che ha afferrato SuperSimo e l’ha fatta roteare a più non posso.

Un po’ eccessivo, dato il risultato. La conduttrice ha rimesso piede a terra in maniera incerta, percependo un po’ di nausea e rischiando di cadere. I due scherzano, complici, per poi andare dinanzi ai giudici. È qui che il ballo perde un po’ di importanza e tutto ruota intorno ai costumi, nello specifico a quello di Peron.

Mariotto è deluso da questa versione di Superman, che ha indosso i pantaloni di Clark Kent, dice. Il ballerino è rapido nell’afferrare la cintura e iniziare a slacciare tutto. Milly Carlucci prova a intevenire ma è tardi. Eccolo spogliarsi, mostrando la tutina blu che completa il costume, non sfoggiata per evitare di porre in evidenza le sue gambe magre, dice. Mariotto osserva ma la delusione, per lui, resta.

Pace tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari: voto 6

Teo Mammucari non è supereroe, come tanti altri colleghi di ballo VIP. Il conduttore e comico è stato calato nei panni di Rugantino. Si cimenta anche nel canto, nella prima parte, per poi offrire una prova convincente.

A sorpresa riceve anche i complimenti di Selvaggia Lucarelli. Il personaggio è calzato a pennello. Pochi dubbi. Un po’ di pace ritrovata, almeno per un po’. Non mancano infatti alcuni affondi sagaci della giornalista.

Anche in questo caso, però, sguardo rivolto a Mariotto, totalmente sorpreso dalle doti canterine di Teo Mammucari, che evidenzia la gaffe: ha vinto Il cantante mascherato e lui era giurato anche lì.

Il bacio tra Spider-Man e Mary Jane: voto 6

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando continuano a porre in evidenza tutto il loro grande feeling di coppia. In attesa di scoprire se anche al di fuori potrà esplodere questa grande intesa, in pista è molto evidente.

Ancora un bacio tra loro, stavolta in versione Spider-Man e Mary Jane. Ricreano il momento divenuto iconico tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Giudici e pubblico innamorati di loro.

La Catwoman di Wanda Nara: voto 7

Il costume meglio riuscito è senza dubbio quello di Catwoman, indossato da Wanda Nara. Studiato sulla base di quello indossato da Michelle Pfeiffer in Batman Returns. La showgirl argentina si è calata ottimamente nella parte, fino a ricreare un momento ben noto della pellicola. Anche lei ha baciato il suo maestro, ma non sulle labbra, bensì sulla guancia, toccata solo con la lingua.

Simona Ventura si sposa: voto 10

Non ci sono parole, o quasi, per descrivere tutto il lungo momento dedicato a Simona Ventura. Si è partiti da lontano, tenendo però ben presente il tema focale: la famiglia.

In un filmato lei ha parlato dell’affidamento di sua figlia Caterina. Un momento cardine della sua vita. Ha in seguito visto un filmato di suo padre che, lottando contro la timidezza, ha espresso i suoi sentimenti. In seguito è giunto in studio, ballando con sua figlia.

C’è però dell’altro, eccome. Giovanni Terzi è entrato in studio accompagnato da sua suocera. Simona Ventura è stata così affiancata da gran parte dei suoi affetti, mentre l’amore della sua vita le chiedeva di sposarlo. C’è già la data, il prossimo 6 luglio. Lacrime, baci, abbracci e tanta commozione, fino all’anello infilato all’anulare e quel sì tanto atteso.