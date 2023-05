Chi è Nicole Grimaudo: figli, marito e vita privata dell’attrice

Nicole Grimaudo è oggi un’attrice affermata e apprezzatissima, ma la sua carriera è iniziata molto presto. Forse non tutti ricordano che ha mosso i primi passi proprio sul palco di Non è la Rai, dove ha ricoperto persino il ruolo di conduttrice in assenza di Ambra Angiolini. Da quel momento, il suo percorso non si è più arrestato. Scopriamo di più su di lei, sul marito e sulla sua vita privata.

Quanti figli ha Nicole Grimaudo

Dal 2013, è sposata con Francesco, giornalista Rai riservatissimo e che raramente si è mostrato in sua compagnia. Insieme hanno due figli, Pietro e Giulio. Nicole Grimaudo è diventata mamma il 21 marzo 2014, evento che le ha letteralmente stravolto la vita: “Prima, quando non ero mamma, arrivavo a casa e mi mettevo in relax sul divano, dovevo pensare solo a me stessa, ora gioco con Pietro, lo metto a letto e poi studio le scene per il giorno dopo. Sono sacrifici, ma per il mio piccolo questo e altro”.

Giulio è nato nel 2021 ed è legatissimo a suo fratello. L’attrice ha sempre di chiarato di volere una famiglia numerosa e di non avere intenzione di lasciare da solo il suo primogenito. Ha quindi ripetuto l’esperienza della maternità a distanza di diversi anni, allargando la famiglia per la gioia di Pietro che oggi sembra davvero inseparabile dal suo fratellino. Le foto che li ritraggono insieme sono infatti frequenti e tutte condivise dall’orgogliosissima mamma Nicole.

Chi è il marito Francesco

Sappiamo che è un giornalista Rai e che sono sposati dal 2013. Di lui, ha raccontato: “Me lo dicevano sempre: “Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me. Questa cosa mi fa molto ridere! Sarà che sono belle e preziose le cose che ci assomigliano. Io e Francesco abbiamo infanzie molto simili, famiglie con gli stessi valori. Con lui mi sento a casa. Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”.

Non conosciamo il suo cognome, perché lo ha sempre voluto tenere riservato nel rispetto del suo compagno, ma in una vecchia intervista rilasciata a Io Donna aveva dichiarato: “Cotto e mangiato. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso”. Oggi formano una famiglia bellissima e affiatata, che Nicole Grimaudo tiene solidamente lontana dal gossip.

Vita privata e carriera

Nasce a Caltagirone il 22 aprile 1980 e inizia a recitare quasi per caso, subito dopo essersi trasferita a Roma con le sue sorelle Maria Vittoria e Simona. Partecipa anche a Non è la Rai, il programma cult di Gianni Boncompagni con Ambra Angiolini, e in poco tempo diventa uno dei volti televisivi più amati. Inizia a lavorare come conduttrice e poi come attrice, debuttando in Sorellina e il Principe del Sogno sotto la direzione di Lamberto Bava.

La sua carriera di Nicole Grimaudo spazia dal mondo della tv a quello del cinema. Ha infatti collaborato con i più grandi: tra questi citiamo Giuseppe Tornatore, Roman Polanski, Lina Wertmüller. Ha recitato in R.I.S. – Delitti imperfetti, Sul tetto del mondo, Ognuno è perfetto, Immaturi. Nel 2023 partecipa alla nuova serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi, in onda su Rai1 dal 15 maggio.

Vivere è un gioco da ragazzi, Nicole Grimaudo è Anna

Nicole Grimaudo torna in tv a maggio 2023 con Vivere è un gioco da ragazzi. Nella fiction di Rai 1 è Anna, mamma di Lele (Riccardo De Rinaldis Santorelli), e moglie di Marco (Stefano Fresi). Insieme formano una famiglia di periferia che fatica ad arrivare a fine mese soprattutto dopo che lui, idraulico, ha perso un anno di lavoro mandando in rovina i conti di casa.

È un uomo di buon cuore ma che si è lasciato trascinare dagli eventi, in piena crisi di mezza età, e interessato solo alle partite di calcio. Anna è invece una ex stella di periferia, lavora come barista e ama la lettura. È molto diversa da suo marito ma finisce sotto ricatto per risolvere i sempre crescenti problemi economici, portandola a compiere una scelta molto difficile. I problemi del figlio Lele distruggono la coppia, che sembra non curarsi della sofferenza della piccola Linda (Ginevra Culini), che somatizza ogni conflitto.