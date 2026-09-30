Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Jennifer Lawrence incanta con l'abito azzurro

In occasione della sfilata di Dior durante la Paris Fashion Week, Jennifer Lawrence ha incantato tutti con un look di una raffinatezza disarmante, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile contemporanea.

Vincitrice di un Premio Oscar e tra le attrici più amate e talentuose di Hollywood, celebre per ruoli indimenticabili in pellicole come Il lato positivo, Hunger Games e Fidanzata in affitto, Jennifer è una stella del cinema di prima grandezza, ma anche un punto di riferimento nel mondo della moda. Il suo segreto di stile risiede in una doppia anima: da un lato è capace di incantare i riflettori dei red carpet con mise di alta sartoria iper cool e ricercate, dall’altro conquista i fan con uno street style incredibilmente casual, fatto di capi basic, tagli ampi e un’attitudine rilassata che riflette la sua personalità autentica e autoironica.

3 modi per indossare l’abito sottoveste questo autunno

Non stupisce, quindi, che la sua presenza nel front row della sfilata parigina di Dior (maison di cui è da anni volto simbolo e musa) abbia catturato ogni obiettivo. Per l’occasione, l’attrice ha scelto di indossare unfirmato Dior, un abito sottoveste dalla silhouette fluida che scivola dolcemente sulla figura, evocandoPer completare l’outfit, ha puntato su: scarpe aperte in punta arricchite da un vezzoso fiocchetto e accessori coordinati, il tutto rigorosamente firmato dalla maison francese. A dare un tocco di nonchalance e freschezza al look ci hanno pensato ie un paio di grandi occhiali da sole scuri , per un perfetto mix di allure hollywoodiana e mistero parigino.

Prendendo ispirazione dalla classe camaleontica di Jennifer Lawrence, lo slip dress smette di essere un capo confinato alle calde serate estive e si trasforma in un pezzo chiave, versatile e trans-seasonal, perfetto per il guardaroba autunnale. Ecco tre idee di stile per sfoggiarlo nei prossimi mesi!

La versione chic e raffinata (in perfetto stile Dior) per eventi e cerimonie

Indossa l’abito sottoveste abbinandolo a sandali gioiello o slingback con tacco medio. Sopra, appoggia morbidamente un cappotto lungo sartoriale color cammello o grigio perla. Sarà il tuo passe-partout eventi serali, cene eleganti o occasioni speciali, dove la semplicità dello slip dress incontra la struttura rigorosa di un capospalla formale.

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Casual e spensierato per il tempo libero

Gioca sui contrasti abbinando lo slip dress a una classica giacca di jeans oversize e a un paio di sneakers bianche di tendenza. Aggiungi una borsa a tracolla in pelle morbida e il gioco è fatto! Perfetto per smorzare l’anima formale dell’abito con capi quotidiani e confortevoli, creando un outfit sporty-chic disinvolto, perfetto per le giornate autunnali in città.

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Mood rock e grintoso per riscrivere la personalità dell’abito

Sovrapponi all’abito una giacca di pelle chiodo nera e indossa un paio di anfibi stringati (come gli iconici combat boots). Puoi completare il tutto con calzini a vista e gioielli in argento rodiato.

Lo amerai perché crea un dualismo irresistibile tra la delicatezza impalpabile della seta o del raso e l’anima ribelle della pelle e delle scarpe basse, perfetto per le giornate più fresche o per un concerto.

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