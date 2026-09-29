Lontana dai front row, in quel di Parigi, Jennifer Lopez ha lanciato il trend dell'autunno 2026: lo slip dress adesso si abbina ai mocassini, e con tanto di calzino bianco a vista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Quale migliore occasione della Settimana della Moda parigina per concedersi una lunga e rilassante sessione di shopping? Tra un front row e l’altro, Jennifer Lopez sembra essere persino riuscita a ritagliarsi del tempo per ampliare il proprio leggendario guardaroba. E con un look altrettanto leggendario, per giunta.

Tacchi vertiginosi? No, grazie. Questa volta la star del pop è apparsa per le strade della capitale francese sfidando uno dei più grandi odi et amo del panorama fashion. Stiamo parlando del calzino bianco a vista, rigorosamente in combo al mocassino nero, un azzardo dal sapore vagamente preppy ingentilito, per l’occasione, da uno slip dress parecchio sensuale.

Jennifer Lopez, slip dress in pizzo e mocassini con calza? Sì: il look parigino che non ci aspettavamo

Quando si tratta di Jennifer Lopez, anche una semplice passeggiata pomeridiana può trasformarsi in un momento memorabile. Sì, è successo ancora, e nel cuore di Parigi, dove la cantante è sbarcata per assistere alle sfilate della Paris Fashion Week 2026: lontana per qualche ora dagli impegni ufficiali, la si è avvistata in totale relax mentre si aggirava tra le vetrine esclusive di rue Saint-Honoré, concedendosi persino una golosa sosta presso la celebre cioccolateria di lusso Jean-Paul Hévin.

È proprio in questa cornice tipicamente parigina che a saltare all’occhio è stato un outfit decisamente insolito, strutturato nel segno del contrasto, capace di mescolare una sensualità squisitamente couture a quello che per lungo tempo è stato etichettato come un vero e proprio orrore di stile. Forse il peggiore.

IPA

Al centro della scena c’era un candido abito sottoveste in pizzo, dalla lunghezza midi, caratterizzato da spalline sottilissime e da una scollatura generosa a lasciare quasi tutta la schiena scoperta. Un capo spiccatamente sensuale e di chiara ispirazione rétro, che se sulla carta sembrava destinato a un cocktail serale, o magari addirittura ad un evento con red carpet, la star ha saputo stravolgere a suo modo.

Sul calzino bianco, che è la vera tendenza dell’autunno 2026

Il vero colpo di scena, come si vede, si concentra infatti nella porzione inferiore: ecco che la delicatezza dei ricami si scontra frontalmente con il rigore del guardaroba collegiale. Ai piedi della cinquantasettenne non c’erano affatto i soliti tacchi gioiello vertiginosi, bensì un paio di mocassini neri in pelle con tanto di calzini bianchi ben visibili, accomodati sopra la caviglia.

Parliamo di una combinazione apparentemente stonata, che in questo caso non solo spezza l’iper-femminilità a farla da padrone ma che vi inserisce una forte componente urban, restituendo un quadretto amabilmente contemporaneo. E, soprattutto, decisamente comodo per affrontare i marciapiedi della capitale francese.

Anche il resto degli accessori ha seguito questa precisa logica di bilanciamento: richiamava le scarpe l’iconica Lady Dior in pelle nera, mentre ci hanno pensato dei grandi occhiali da sole dalla lente ambrata ad aggiungere quella nota divistica irrinunciabile per una celebrità del suo calibro.

I capelli biondo miele — sistemati con naturale nonchalance in un raccolto messy — hanno poi completato un beauty look fresco e perfetto per qualche ora off-duty, che non è bastata, però, a non dettare tendenza.