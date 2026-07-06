Jennifer Lopez, piume bianche e bermuda alla Paris Haute Couture Fashion Week 2026: una diva

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez a Parigi

Ci sono le star di fama mondiale, ci sono le top model e poi c’è lei: Jennifer Lopez. È del tutto comprensibile se, quando J.Lo è atterrata a Parigi, i riflettori hanno — quasi — smesso di seguire le sfilate per concentrarsi esclusivamente sul front row. In occasione della prima giornata della Paris Haute Couture Fashion Week la cantante sembra essere già riuscita a ridefinire il concetto di “divismo moderno”, attraverso un outfit destinato a rimanere negli annali della moda, è sicuro.

D’altro canto chi ha detto che il fascino parigino sia fatto solo di marinière e baschi? A rompere le regole, e con un’eleganza comunque disarmante, ci ha pensato lei, unendo l’opulenza delle piume alla più rigorosa sartorialità maschile.

Jennifer Lopez ha riscritto l’abbiccì dell’eleganza parigina con delle piume bianche: il look dal tocco a la garçonne

Se il primo giorno della Paris Haute Couture Week è da sempre sinonimo di grande spettacolarità, l’apparizione di Jennifer Lopez ha decisamente alzato l’asticella. Nella Ville Lumière star del pop ha sfoggiato un look strutturato su contrasti fortissimi, capace di bilanciare senza alcuno sforzo apparente la massima espressione del lusso d’altri tempi attraverso un’attitudine urban e contemporanea.

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Il fulcro? Una sontuosa maxi camicia bianca interamente ricoperta di soffici, candide piume di struzzo. Un capo fortemente drammatico, volumetrico, che evoca subito l’età d’oro di Hollywood. La genialità, tuttavia, risiede tutta nel modo in cui questo pezzo clamoroso è stato sdrammatizzato.

Sotto al capo lasciato sapientemente aperto, per rivelare una sofisticata bralette nera a contrasto ad esaltare la sua leggendaria silhouette, ecco la vera svolta rivoluzionaria dell’outfit: niente gonne d’archivio o pantaloni palazzo, bensì un paio di bermuda neri dal taglio sartoriale. Una scelta d’avanguardia, questa, che sposa la popolare tendenza del tailoring fluido, svelando un’anima androgina ed estremamente fresca.

A completare l’opera vediamo poi delle scarpe con il tacco, un modello open-toe intonato al resto, e gli immancabili occhiali da sole scuri, accessorio che sigilla lo status di icona impenetrabile e magnetica della cantante di Save Me Tonight.

I capelli, raccolti in uno chignon basso, incorniciavano invece un make-up radioso minimale ma impeccabile. E se non è questa la dimostrazione definitiva di come l’Alta Moda non debba necessariamente essere seriosa per essere potente, e che il segreto della vera eleganza risieda nel saper osare con assoluta disinvoltura, cos’altro potrebbe esserlo?

L’abito bianco extra long nella Città dell’Amore

Da sola — e orgogliosamente — nella Città dell’Amore, l’artista a tutto tondo ci ha servito l’ennesima lezione di stile gratuita appena qualche ora dopo: eccola pizzicata per le strade di Parigi mentre eleva con il suo invidiabile charme un semplice tubino bianco, grande classico estivo, dalla particolare la scollatura a “U”, le maniche lunghe e un’apertura a goccia sulla schiena.

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A chiudere degnamente la mise, questa volta, sono delle mules a punta e una It-Bag d’eccezione: d’altronde sappiamo già che Jennifer Lopez e la sua Kelly 35 sono inseparabili quest’estate. Parliamo di uno strepitoso esemplare di Kelly Sellier, lucida e con stampa coccodrillo, perfetta per ogni occasione. Specie per assistere ad una sfilata d’haute couture. Che dire, la capitale francese è ai suoi piedi, e il mondo della moda non può proprio fare a meno di prendere appunti.