Jennifer Lopez, l’abito (quasi) trasparente e brillante per il compleanno in anticipo a Parigi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

C’è chi, nel proprio giorno speciale, ama spegnere le candeline circondato da famiglia e amici stretti, con l’atmosfera intima che solo casa propria sa regalare, e chi, al contrario, preferisce farlo in grande stile, trasformando i festeggiamenti in un evento planetario. E quale location migliore al mondo, se non la Ville Lumière?

Mentre i riflettori del gossip internazionale continuano a inseguire ogni sua mossa, Jennifer Lopez sembra aver deciso di rispondere alle indiscrezioni nell’unico modo che conosce: dominando la scena. Nella capitale francese per la Paris Haute Couture Week 2026, tra una mise d’archivio e l’altra, la star del pop ha deciso di dare il via alle celebrazioni — e sì, qui il plurale è utilizzato con un senso — del suo compleanno con qualche settimana di anticipo. Dopotutto parliamo della cornice più sofisticata d’Europa, come se non bastasse attualmente in gran fermento per l’Alta Moda, il che ha contribuito di certo a trasformare una semplice, calda notte parigina nell’ennesima dimostrazione del suo indiscutibile status di inarrivabile icona di stile.

Jennifer Lopez in versione “birthday girl” sembra un angelo couture: il look piumato e scintillante a Parigi

Il teatro di questo terremoto glamour è stato il rinomato ristorante Gigi Manko, uno dei luoghi più esclusivi e frequentati in assoluto dal jet set internazionale nella bella Parigi. Dopo un buon pasto, tra risate e chiacchiere, all’uscita del locale Jennifer Lopez è apparsa più radiosa e magnetica che mai, sicuramente aiutata anche da un look che entrerà presto — se non lo ha già fatto — negli annali della moda.

Poco più sotto possiamo ammirare la cantante di Save Me Tonight fasciata in una monumentale opera d’arte firmata dal celebre couturier libanese Zuhaur Murad, mentre sfila con totale disinvoltura: una creazione, questa, che pare rappresentare una sintesi sublime di audacia e regalità, non senza un pizzico di seduzione, ovviamente, e che potrebbe contribuire a rivoluzionare l’essenza stessa della femminilità contemporanea.

IPA

Perché non c’è dubbio: quella che si è vista nella Città delle Luci è l’immagine perfetta di un angelo, o almeno uno couture. Come si vede la struttura superiore dell’abito è un vero e proprio capolavoro architettonico, caratterizzata da un collo alto che si sviluppa in un corpetto fittamente decorato da una densa cascata di strass argentati e frammenti specchiati.

A rendere il tutto ancor più drammatico, come se non bastasse, ci pensa poi la maestosa cappa di piume bianche ad avvolgerle spalle e parte superiore delle braccia come un paio d’ali, creando un sofisticato contrasto volumetrico con il resto della figura.

Scendendo verso il basso il gioco di vedo-non vedo continua, con il tessuto fluido che scivola lungo le gambe, ancora arricchito dagli stessi fitti ricami verticali in perline e micro-cristalli che catturano e riflettono ogni minimo accenno di luce, per terminare in un accenno di strascico che accarezza il pavimento di marmo.

Chignon tiratissimo e make-up ad effetto radioso sono la beauty combo da provare

Per completare degnamente questa scenografica mise da birthday girl, J.Lo ha infine optato per un beauty look pulito ma luminoso, con la lunga chioma color miele raccolta in uno chignon alto e tiratissimo a metterle in risalto il volto, valorizzato da un make-up dai toni caldi.

Che dire, questa apparizione notturna non ha potuto che confermarci ancora una volta la straordinaria capacità dell’artista latina di compiere scelte di stile mai banali: basti pensare che, in una settimana già densa di appuntamenti legati alle sfilate, in cui ci sta regalando grandi gioie sul fronte fashion inspo, Jennifer Lopez è persino riuscita a ritagliarsi un momento privato. Ma comunque fortemente iconico.