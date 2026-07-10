Più luce naturale, spazi visivamente più ampi e soluzioni su misura: il vetro valorizza il comfort abitativo grazie a design, innovazione e artigianalità Made in Italy.

La luce naturale fa miracoli in casa: migliora l’umore, regola i ritmi sonno-veglia e trasforma gli ambienti.

Vivere in stanze buie ci lascia assonnati e un po’ giù di tono, mentre gli ambienti luminosi ci danno energia e positività.

Il vetro è il materiale perfetto per catturare la luce del sole e diffonderla ovunque: pensate a una vetrata panoramica che apre il soggiorno verso il giardino, o a una parete di vetro curva che lascia filtrare la luce tra le stanze.

Con le giuste scelte di vetro, anche un appartamento piccolo può sembrare più grande e vivibile.

Vetro e trasparenza: protagonisti del design contemporaneo

Trasparenza è sinonimo di eleganza e di senso di ampiezza.

Il vetro crea ambienti fluidi e dialoganti: il confine tra dentro e fuori si sfuma, e ogni stanza respira. In una casa arredata con vetri di qualità, anche i colori e i materiali si illuminano di riflessi unici.

Ogni raggio di sole diventa un elemento decorativo: i complementi in vetro di un tavolo, gli scaffali trasparenti, gli specchi che riflettono la luce, tutto contribuisce a creare un’atmosfera di raffinata modernità.

INGLAS Vetri trasforma questa magia in realtà: i suoi vetri per arredamento sono vere opere di design su misura.

Nel cuore della Toscana dal 1974, i mastri vetrai INGLAS coniugano l’arte antica del vetro con tecnologie d’avanguardia, realizzando superfici curve e piatte di grande formato.

Ogni pezzo è unico, curato nei minimi dettagli, perfetto per chi vuole una casa su misura.

Ecco alcuni esempi di soluzioni di vetro per arredamento moderno:

Vetri curvi : ideali per banconi bar, cucine con isola e vetrine di design. Le superfici arcuate in vetro spezzano la linea retta degli ambienti e catturano la luce in modo originale.

: ideali per banconi bar, cucine con isola e vetrine di design. Le superfici arcuate in vetro spezzano la linea retta degli ambienti e catturano la luce in modo originale. Vetri stratificati : composti da più lastre saldate insieme, sono perfetti per scale, balconi o facciate che richiedono massima sicurezza e isolamento acustico. Resistono a urti e vibrazioni, senza rinunciare alla trasparenza.

: composti da più lastre saldate insieme, sono perfetti per scale, balconi o facciate che richiedono massima sicurezza e isolamento acustico. Resistono a urti e vibrazioni, senza rinunciare alla trasparenza. Vetri retroilluminati : pannelli vetrati con sorgenti luminose incorporate. Pensate a soffitti o controsoffitti luminosi, a “quadri” di vetro traforato da luci LED, o a sottobanchi bar che riflettono la luce in modo suggestivo. Ottimo per creare atmosfere da spa o da lounge senza fatica.

: pannelli vetrati con sorgenti luminose incorporate. Pensate a soffitti o controsoffitti luminosi, a “quadri” di vetro traforato da luci LED, o a sottobanchi bar che riflettono la luce in modo suggestivo. Ottimo per creare atmosfere da spa o da lounge senza fatica. Vetri decorati e colorati : vetri acidati, serigrafati o con colorazioni speciali, per personalizzare i mobili e le pareti divisorie. Un tocco di verde o blu sul vetro può dare carattere a uno studio o a un bagno, lasciando comunque passare tanta luce.

: vetri acidati, serigrafati o con colorazioni speciali, per personalizzare i mobili e le pareti divisorie. Un tocco di verde o blu sul vetro può dare carattere a uno studio o a un bagno, lasciando comunque passare tanta luce. Vetri satinati e acidati: superfici opache leggere, per chi desidera privacy senza rinunciare alla luminosità. Ideali per porte interne, box doccia o semplici divisori: impediscono la vista diretta ma continuano a trasmettere luminosità.

Tecnologia e artigianalità: vetri innovativi Made in Italy

Dietro ogni lastra INGLAS c’è un mix unico di competenze: manualità artigiana e tecnologie avanzate.

INGLAS Vetri, azienda toscana con oltre cinquant’anni di storia, è stata pioniera in molte innovazioni.

Già nel 1988, per esempio, fu tra le prime al mondo a produrre vetri curvi riscaldati: un’idea geniale per banconi di gelaterie e banchi frigo, che elimina completamente il problema della condensa. Niente più specchi appannati in cucina o in bagno: il vetro mantiene sempre la sua lucentezza e lascia inalterato il panorama.

Anche la resistenza del vetro è stata potenziata. Grazie a processi come la tempra chimica e la stratificazione con interlayer speciali, un vetro INGLAS può sopravvivere a carichi imprevisti e meteo avverso.

Come racconta la titolare Graziana Abruzzese, “abbiamo bypassato il tallone d’Achille del vetro, ovvero la sua fragilità, rendendolo molto più resistente”. Inoltre, se si desidera davvero un tocco originale, INGLAS può inglobare all’interno delle lastre materiali pregiati (tessuti, fogli di carta di riso, inserti metallici) che, nel gioco di luci e ombre, danno l’effetto di un vero e proprio quadro astratto.

Ogni intervento è curato da professionisti che seguono il cliente dall’inizio alla fine: rilievo misure, progettazione CAD, curvatura nei forni, e finiture meticolose con sabbiatura, acidatura o vernici speciali.

È così che INGLAS porta con sé la sapienza dei maestri vetrai toscani e la cura del dettaglio del made in Italy.

Osare con il vetro per vivere meglio

Aprire più finestre, porte scorrevoli e pareti in vetro è un regalo fatto per durare. Gli ambienti luminosi sembrano più caldi d’inverno e più freschi d’estate (grazie agli isolamenti moderni), e perfino le piante da appartamento ringraziano.

Se desideri capire come creare nuove finestre e opportunità di luce a casa tua, puoi avvalerti dei progettisti INGLAS che sapranno individuare potenzialità laddove adesso, magari, c’è solo un muro bianco.