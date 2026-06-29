Martina Miliddi, non solo Affari Tuoi. La ballerina conquista San Siro con Gabry Ponte

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Martina Miliddi a San Siro con Gabry Ponte

Dalla tv a uno degli stadi più seguiti e ambiti d’Italia. Martina Miliddi continua a inseguire la sua passione per la danza anche fuori dal piccolo schermo.

La ballerina è salita sul palco di San Siro, dove è tra le protagoniste dello show di Gabry Ponte.Un’emozione unica per la ballerina che il pubblico ha conosciuto ad Amici e che oggi è uno dei volti più amati di Affari Tuoi.

Martina Miliddi sul palco di San Siro con Gabry Ponte

L’energia della musica dance, un pubblico da grandi occasioni e uno degli stadi più iconici d’Italia. Per una sera San Siro si è trasformato in una gigantesca pista da ballo, con migliaia di persone che hanno cantato e ballato sulle hit che hanno fatto la storia degli anni 2000 lasciandosi trascinare dallo show di Gabry Ponte.

A rendere ancora più coinvolgente la serata ci hanno pensato anche le coreografie del corpo di ballo. Tra i protagonisti dello spettacolo c’era infatti Martina Miliddi che, dopo essersi fatta strada sul piccolo schermo, è salita sul palco accanto al dj portando tutta la sua energia in uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.

Le immagini condivise dalla ballerina sui social raccontano bene il clima del concerto: le luci di San Siro, il pubblico in festa e le performance che hanno accompagnato lo show dall’inizio alla fine. Un assaggio di una serata che ha riportato migliaia di persone a cantare e ballare sulle canzoni che hanno segnato un’intera generazione.

Per chi segue Gabry Ponte, però, il suo volto non è una novità. L’ex allieva di Amici fa parte del suo corpo di ballo già da tempo e aveva preso parte anche al live di San Siro del 2025. Quella con il dj è una collaborazione che sembra quindi continuare stagione dopo stagione e che le permette di scatenarsi anche fuori dal contesto televisivo in cui siamo abituati a vederla.

Da “Amici” ad “Affari Tuoi”, il percorso di Martina Miliddi

Molto prima di ballare davanti a un San Siro gremito, Martina Miliddi aveva conquistato il pubblico di Amici. Era il 2020 quando entrò nella scuola di Maria De Filippi: lì si era subito fatta notare per il suo talento e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Negli anni successivi ha continuato a lavorare come ballerina professionista, fino ad arrivare ad Affari Tuoi insieme a Stefano De Martino. Un impegno che la vede ballare ogni sera nell’access prime time di Rai 1, con le coreografie che accompagnano il gioco e i passi a due insieme a Herbert Ballerina, diventati ormai un appuntamento fisso della trasmissione.

Ma per Martina la danza va ben oltre il piccolo schermo e il palco di San Siro ne è forse la conferma più evidente. Oggi alterna progetti diversi, sempre con la danza al centro: alla televisione si affiancano sempre più spesso i grandi eventi live, dove continua a esibirsi davanti a migliaia di spettatori. E questo equilibrio, almeno per il momento, sembra regalarle il meglio di entrambi i mondi: la popolarità della televisione e l’adrenalina dei grandi concerti dal vivo.