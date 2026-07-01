Martina Miliddi, che titolo di studio ha la ballerina di Affari Tuoi

Martina Miliddi è uno dei volti più amati di "Affari Tuoi", ma sai cos'ha studiato? Non è solo danza

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Martina Miliddi

Dal palcoscenico di Amici fino all’access prime time record di ascolti di Rai1, il percorso di Martina Miliddi è la dimostrazione di come il talento e la determinazione possano accorciare le distanze nel mondo dello spettacolo. Diventata ormai un volto ricorrente per gli amanti della danza in TV, la ballerina sarda ha costruito una solida carriera in televisione, a partire dalla sua partecipazione al talent show di Canale5 in cui ha iniziato a farsi conoscere. Ma oltre ai passi di danza e ai successi televisivi, qual è il percorso scolastico della giovane artista? Scopriamo insieme che titolo di studio ha conseguito prima di conquistare i riflettori.

Gli anni della formazione, dal liceo alle prime gare

Nata nel luglio del 2000 a Cagliari e cresciuta ad Assemini, Martina Miliddi sviluppa fin da piccolissima una grande passione per i ritmi latino-americani. Ma proprio mentre muove i suoi primi passi nel mondo della danza, sceglie consapevolmente non trascura la sua formazione scolastica. Dopo aver completato il ciclo delle scuole medie, decide di iscriversi al Liceo Linguistico “Boccaccio” di Iglesias, dove ottiene il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Proprio durante gli anni passati tra i banchi del liceo, la sua dedizione per il ballo si trasforma in un impegno di livello professionale, portandola a dividersi tra lo studio delle lingue straniere e le prime importanti competizioni agonistiche. Una disciplina che le tornerà utile nel 2020, quando decide di tentare la carta dei casting di Amici di Maria De Filippi, dove viene fortemente voluta da Lorella Cuccarini, arrivando fino alla prestigiosa vetrina del serale.

Una carriera in ascesa, da Fiorello ad Affari Tuoi con De Martino

Il percorso post-diploma di Martina si sposta rapidamente dai libri ai palcoscenici televisivi più ambiti. Fortissima anche sui social network come Instagram e TikTok, la ballerina entra prima nel corpo di ballo di Battiti Live e successivamente diventa una delle colonne della scatenata rassegna di Viva Rai2! accanto a Fiorello. La consacrazione definitiva arriva nel 2026, quando Stefano De Martino la sceglie per il cast di Affari Tuoi, dove subentra a Herbert Ballerina portando una ventata di freschezza e ritmo nel game show.

Ma dietro la corazza artistica di Martina si nasconde una storia personale complessa, segnata dalla prematura scomparsa del padre in un incidente stradale quando lei aveva solo 10 anni e da un rapporto fortemente conflittuale con la madre. La sua figura di riferimento assoluta è diventata l’insegnante di danza Alessandra Secci, considerata dalla ballerina una vera e propria ancora di salvataggio, oltre che una sorella maggiore e una madrina di vita.

La sua prima maestra era stata nominata anche alla fine della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi: “Ringrazio Umberto Gaudino e Francesca Tocca per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me e ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio Alessandra Secci per essermi sempre stata a un millimetro di cuore, e tutte le persone che mi hanno sostenuta”.

Il diploma linguistico rimane così nel cassetto dei ricordi, mentre nel presente di Martina Miliddi c’è un futuro tutto da scrivere a passo di danza sui principali canali della televisione di Stato.