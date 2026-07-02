Sabrina Ferilli in slip dress aderente e sensuale: a 62 anni sfoggia l’accessorio dell’estate

IPA Sabrina Ferilli, 10 look che hanno fatto la storia: icona di stile dal 2000

Sabrina Ferilli, che con un solo post Instagram ricorda a tutte che l’eleganza più magnetica parte spesso da una formula semplicissima: un abito nero, una silhouette ben costruita e quel dettaglio personale capace di rompere la perfezione.

A 62 anni, compiuti il 28 giugno, l’attrice ha condiviso una serie di scatti dal sapore quasi cinematografico, accompagnandoli dalla frase “Come fossi una BAMBOLA”. E, in effetti, l’effetto è proprio quello: sensuale ma mai costruito, sofisticato senza rigidità, con un’attitudine che non ha bisogno di cercare l’approvazione di nessuno.

Sabrina Ferilli, il fascino dello slip dress nero che accarezza la silhouette

Il protagonista assoluto del look è uno slip dress nero in raso fluido, uno di quei capi che, sulla carta, sembrano essenziali ma richiedono in realtà un equilibrio precisissimo. Non basta infatti indossare un abito sottoveste per ottenere quell’effetto languido e raffinato che lo ha reso un classico del guardaroba femminile: servono la giusta lunghezza, il tessuto che cade bene e una costruzione capace di valorizzare il corpo senza trasformarsi in una gabbia.

Quello scelto da Sabrina Ferilli ha una linea midi e aderente, che segue la silhouette senza stringerla e senza disegnare una figura troppo artificiale. Il raso nero riflette la luce in modo morbido, creando piccoli giochi di profondità sulla superficie dell’abito e rendendo l’insieme molto più vivo rispetto a un semplice vestito nero opaco.

La scollatura a V è valorizzata da inserti in pizzo tono su tono, presenti anche lungo l’orlo. Un dettaglio lingerie che sposta l’abito dal minimalismo più asciutto a una sensualità decisamente più adulta, consapevole, quasi rétro. Non è il classico pizzo romantico da boudoir, né un richiamo troppo letterale alla lingerie: qui lavora come una cornice, sottolinea il décolleté e alleggerisce il rigore del nero.

Interessante anche la scelta dello spacco laterale, appena accennato ma sufficiente a rendere il passo più fluido. Lo slip dress, del resto, ha bisogno di movimento. Quando resta troppo immobile rischia di sembrare un capo da camera da letto portato fuori contesto; quando invece accompagna il corpo, segue il vento e lascia intravedere una gamba senza ostentazione, ritrova tutta la sua natura da abito da sera contemporaneo.

Sabrina Ferilli lo indossa con décolleté nere a punta, essenziali e affilate, che allungano ulteriormente la figura. Nessun plateau, nessuna scarpa troppo decorata, nessun dettaglio destinato a competere con il vestito. Una scelta intelligente, perché un abito come questo ha già abbastanza carattere da solo.

Un’estate tra set, riconoscimenti e nuovi personaggi da abitare

Il post arriva in un momento professionale particolarmente importante per l’attrice. Sabrina Ferilli è stata infatti inserita nella cinquina dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 per il premio come migliore attrice protagonista grazie al ruolo di Virginia Terzi in A testa alta – Il coraggio di una donna.

Nella serie di Canale 5 interpreta una preside chiamata a difendere la figlia e se stessa dopo la diffusione di immagini private, affrontando un tema delicato come il revenge porn con un personaggio lontano dalle scorciatoie melodrammatiche. Un ruolo intenso, che ha riportato Sabrina Ferilli al centro di una narrazione televisiva più drammatica e contemporanea.

E forse anche per questo il suo stile continua a funzionare così bene: non sembra mai slegato da chi è. Lo slip dress nero, il pizzo, le scarpe a punta e quei bracciali colorati non sono il travestimento di una diva, ma il guardaroba di una donna che conosce perfettamente il proprio posto nell’immaginario italiano e continua a giocarci, con una sicurezza che non ha bisogno di essere spiegata.

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