Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Il granny dress è di tendenza: dove comprarlo

Ogni anno con l’arrivo della mezza stagione spunta la stessa domanda: cosa indossare? Mentre le temperature cambiano infatti riuscire a vestirsi diventa sempre più difficile. Con la differenza che nel 2026 a offrirci una soluzione è la moda: il granny dress infatti è la nuova tendenza ed è il capo giusto da indossare nelle mezze stagioni.

Eredità delle nonne italiane, il granny dress non è altro che la classica camicia da notte che tutte le nostre nonne indossavano nelle calde serate estive. Un capo ovviamente declinato in chiave fashion, da sfoggiare in tanti modi e con abbinamenti interessanti. Un pezzo che punta tutto sull’estetica nostalgica, fra pizzi, merletti e tessuti leggeri.

Il granny dress è di tendenza

Il trend è in ascesa e ha conquistato già celebrity, influencer e it-girl, prima fra tutte Bella Hadid già stregata dai granny pants, ossia i pantaloni della nonna.

La versione iconica del granny dress è ampia e realizzata in cotone, popeline o sangallo. Il vestito è decorato con ricami, pizzi, arricciature e dettagli crochet. L’effetto è quello della “camicia da notte della nonna”, ma molto più chic, con spalline sottili, gonne ampie e corpetti. Alcuni modelli risultano più aderenti, mentre altri hanno un effetto baby doll, con proporzioni romantiche e morbide.

Il bello dell’abito granny è che consente di sperimentare, creando stili differenti e look particolari a seconda dei desideri e dei gusti di chi lo indossa. Il consiglio, come sempre, è quello di giocare con i contrasti per evitare l’effetto “antico”, puntando su accessori e abbinamenti particolari.

Con stivali texani, stivaletti stringati o camperos in camoscio, l’abito granny diventa il pezzo chiave di un look gipsy e boho chic. Da abbinare con una borsa maxi con frange e cintura in terracotta per evidenziare il punto vita.

In città indossalo con una giacca in pelle nera o un giubbotto oversize in jeans, l’ideale per spezzare in qualche modo il candore emanato dal tuo abito granny. Per le scarpe opta su sneakers platform o anfibi neri.

Per la sera invece l’abito della nonna si trasforma nel pezzo centrale di un look perfetto per un aperitivo con le amiche o una cena romantica. Abbinalo a slingback, mules con il tacco e sandali con il tacco sottile, accompagnati da blazer o da una camicia oversize.

Anche in questo caso a fare la differenza saranno gli accessori, da scegliere con cura per dare carattere al tuo outfit. Una pochette rigida, orecchini vistosi e una collana in contrasto renderanno favoloso il tuo abito granny, consentendoti di giocare con il tuo look.

Su Amazon si possono trovare tantissimi modelli a prezzi convenienti. Perché il bello del granny dress è che propone numerose declinazioni a seconda delle temperature, del mood del momento e dello stile. Puoi sceglierlo lungo, corto e morbido sul corpo, oppure a maniche lunghe e con una lunghezza che lascia le caviglie scoperte.

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