È ufficiale: quest’anno le canottiere si indossano una sopra l’altra

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Il trend della canottiera da provare

Ormai è ufficiale: quest’anno la canottiera non si indossa da sola, ma sopra ad un’altra canottiera. Sì, avete capito bene. Il trend dell’estate 2026 infatti prevede un layering studiato ad arte per creare un look originale grazie ad un capo basic per eccellenza.

Il layering con le canotte infatti rompe gli schemi, regalando doppi scolli e doppie spalline, con texture e colori che si sovrappongono, rendendo unica la silhouette. Il segreto è quello di indossare una canottiera sopra un’altra senza nasconderne i dettagli o coprire le forme, con un gioco di colori e contrasti.

Cos’è il layering con le canottiere

Il trend si ispira all’estetica Y2K e ha come scopo quello di creare una sensazione di disordine autentico, comunicando spontaneità. Gli abbinamenti possibili sono potenzialmente infiniti. Puoi abbinare, ad esempio, una canottiera con appliques ad una blusa con chiffon oppure una canottiera stropicciata ad una trasparente. Perfetto anche il mix fra canottiera e halter-top oppure quella fra un corsetto sportivo e una classica canottiera.

Regina della bella stagione, la canottiera è anta come capo intimo, diventando nel corso del tempo un pezzo di lusso particolarmente versatile e senza alcun genere. Chiamata in inglese “tank top”, ossia letteralmente “maglia per la piscina”, deve il suo nome ai costumi da bagno che si usavano negli anni Venti.

Secondo la leggenda la sua origine deriva da un episodio legato a Jean Des Fauches, nobile francese. Durante una gara di canottaggio, in uno scatto di rabbia, strappò le maniche della sua camicia. Da lì nacque la canottiera, un indumento comodo da indossare per gli atleti perché in grado di garantire una maggiore libertà di movimento e la possibilità di restare freschi a lungo.

Negli anni Trenta e Quaranta, la canottiera iniziò a conquistare il cinema, apparendo in numerosi film. Negli anni Settanta poi sia uomini che donne cominciarono a sfoggiare la canottiera come un capo di abbigliamento quotidiano.

Fu solo negli anni Novanta che stilisti e brand di accorsero nel potenziale di questo pezzo di abbigliamento, facendolo arrivare sulle passerelle come simbolo di glam, leggerezza e libertà. Da allora ne è trascorso di tempo, ma ogni anno, appena arriva la bella stagione, tiriamo fuori dall’armadio la canottiera. Nell’estate 2026 però la soluzione sa nel giocare con i look.

Per costruire il tuo look ti basterà poco, grazie all’arte del layering. Per prima cosa scegli capi essenziali, dal taglio rigoroso e pulito, poi punta sul contrasto cromatico o sul ton sur ton. Per quanto riguarda il sotto è essenziale sperimentare e puntare su un effetto sorpresa, spezzando con carattere.

Prova ad esempio bermuda ampi o pantaloni in lino leggeri, sono perfette pure le gonne pantalone o quelle dritte, così come i jeans a vita alta o i pantaloni culotte. A fare la differenza sono poi gli accessori che dovranno essere minimal ed essenziali, ma decisi. Punta su una collana girocollo rigida oppure su una collana semplice a filo, scegli una clutch grafica o una mini bag. Per le scarpe invece hai solo l’imbarazzo della scelta: mules architettoniche, sneaker o sandali bassi saranno perfetti.

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