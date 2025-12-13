Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il top argentato sparkling di Hailey Bieber

Se c’è una lezione di stile fondamentale che possiamo apprendere da Hailey Bieber, è che per brillare l’ultima notte dell’anno non serve necessariamente esagerare con i volumi, ma basta puntare tutto sul pezzo giusto. Non stiamo parlando solo di una modella, ma di una vera power figure dell’era digitale: come fondatrice del brand di successo Rhode e content creator capace di generare tendenze virali con un solo video su TikTok, Hailey sa esattamente cosa vuole il pubblico contemporaneo. E il verdetto per questo Capodanno è l’abbinamento tra un top sparkling mozzafiato e il classico denim.

Un tocco di sparkling senza rinunciare alla comodità

Osservando lo scatto pubblicato da Hailey stessa in occasione del suo ventinovesimo compleanno, si coglie immediatamente quella stessa filosofia “clean” ed essenziale che ha infuso nei prodotti Rhode. Indossa un top che è un vero gioiello di luce: una cascata argentata ricoperta di paillettes fittissime, caratterizzata da un sensuale scollo all’americana che lascia la schiena scoperta. Questo capo riflette perfettamente l’estetica “glazed” che l’ha resa celebre nel mondo beauty: luminoso, accattivante, ma mai pesante. Tuttavia, il vero tocco da maestra della comunicazione visiva non risiede tanto nel top in sé, quanto nel modo in cui è stato sdrammatizzato.

Invece di optare per una gonna elegante o dei pantaloni sartoriali neri, la scelta è ricaduta su un paio dicon un lavaggio vintage leggermente vissuto.

È proprio in questo mix tra “alto” e “basso” che risiede la magia e la modernità del suo approccio allo stile. Sopra abbiamo la festa, il lusso e la luce della notte; sotto abbiamo la comodità e quell’aria disinvolta tipica della content creator che sa essere impeccabile anche nel tempo libero. Questo contrasto rende il look incredibilmente fresco, un’alternativa geniale al classico tubino di paillettes, perfetta per chi vuole sentirsi speciale senza rinunciare al comfort di un denim morbido per ballare fino all’alba.

Per replicare questo vibe la notte del 31 dicembre, la regola d’oro è l’equilibrio. Il protagonista deve essere indubbiamente il top, meglio se oversize e morbido sui fianchi, magari in argento o oro per catturare ogni riflesso. Per la parte inferiore, è fondamentale evitare i modelli skinny a favore di un taglio straight o leggermente baggy, che conferisce quell’atteggiamento rilassato tipico delle “it-girls” di oggi.



Il tutto va completato con una filosofia minimalista: sandali bianchi dal tacco sottile, pochissimi gioielli e un beauty look naturale, che ricorda proprio la freschezza della pelle curata con i prodotti del suo brand.

Forse quest’anno la risposta alla domanda “Cosa mi metto a Capodanno?” è sorprendentemente semplice: “Jeans and a nice top”. Hailey Bieber ci dimostra ancora una volta che l’eleganza contemporanea non è fatta di eccessi barocchi, ma di una curata semplicità. Un tocco di sparkling è tutto ciò che serve per lasciarsi alle spalle l’anno vecchio e brillare, con la stessa allure di un feed Instagram curato alla perfezione, nel nuovo anno.

