Make up per le feste? Con questi prodotti la parola d’ordine è brillare

Tutto pronto per le festività in arrivo? Forse no se non avete ancora pensato al vostro make-up per le feste, ma con questi prodotti brillare sarà davvero facilissimo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Make-up per le feste, il trucco per brillare

Se c’è una cosa che caratterizza le feste e il periodo natalizio che stiamo per vivere, è che tutto, ma proprio tutto, deve brillare. E se per le decorazioni e gli addobbi sono le luci a illuminare qualunque cosa, quando si parla di make-up per le feste sono i prodotti effetto shimmer, dal finish satinato e glossy a dettare legge. Insomma, prodotti che abbiano come filo conduttore la capacità di far risplendere il nostro volto di una luce impossibile da non amare all’istante.

Che prodotti usare per realizzare un make-up per le feste

Che si tratti di un blush, di una palette di ombretti o di un rossetto, quindi, quello che conta e che il finish dei prodotti vadano a creare un effetto brillante sul volto, optando per dei colori delicati e nude se si vuole sfoggiare un trucco più minimal e soft, o per cromie più strong se oltre a brillare vi va anche di stupire per il carattere del make-up scelto.

Ma come realizzare un make-up per le feste che sappia davvero illuminare l’intero beauty look e donare un tocco di luce e magia al volto? Beh, ovviamente optando per i prodotti giusti a partire dalla base viso.

La base viso per il vostro make-up delle feste

Per prima cosa, quindi, dopo aver deterso e idratato bene la cute, dovrete applicare come siete solite fare il fondotinta e il correttore dove lo ritenete necessario, per uniformare la base viso e creare come una tela su cui andrete a realizzare il vostro make-up effetto shine.

Una volta fatto, potete applicare il blush, ma optando per una formulazione illuminante, satinata che doni un finish lucido alla pelle e che duri per tutto il giorno. Un prodotto che potete scegliere sia in polvere che liquido, come meglio preferite, donando al viso un tocco di luce delicatissima ma di grande effetto.

Essence Una base viso luminosa e perfetta per il tuo make-up per le feste

e.l.f. Il blush liquido un alleato per la bellezza della pelle effetto glow

Il trucco occhi per brillare

Se si parla di make-up per le feste che vi faccia brillare, poi, ecco che lo sguardo ha un punto cruciale nel vostro intero beauty look. Ma come assicurarsi un trucco occhi pieno di luce? Ovviamente optando per una palette occhi brillantinata. Per esempio provando con dei colori nude, terrosi e fino al marrone se volete un trucco delicato e super naturale. O preferendo dei colori come il blu, il verde, ma anche l’argento, il bronzo e l’oro, super a tema natalizio (ma anche perfetti per il capodanno) e sempre in versione shine.

Bottega Verde La tua palette occhi per le feste

Beauty Glazed Un trucco occhi effetto shine da capogiro

KIKO Un trucco occhi dal finish super luminoso

Se poi volete aggiungere quel punto luce in più al vostro make-up per le feste, ecco che potete applicare ai lati degli occhi anche dei piccoli strass, pronti a catalizzare l’attenzione e a donare massima luminosità al vostro beauty look.

Owelth Più glitter per il tuo beauty look delle feste

Make-up labbra per le feste

Infine, eccoci alla bocca, un dettaglio non trascurabile del vostro make-up e che potete valorizzare con un rossetto satinato, o anche con un colore nude o rosato da illuminare con un gloss.

Offerta Revlon Un rossetto effetto shine per il tuo make-up delle feste

E fino al più classico e immancabile tra i colori di un make-up per le feste che si rispetti, il rosso. Optando per un rossetto rosso o una tinta labbra nella tonalità che più vi si addice, sfoggiando delle labbra in perfetto mood festaiolo e che catturino lo sguardo di chiunque le osservi.

Offerta Maybelline New York La tinta labbra più rossa che potreste desiderare

Offerta Rimmel Il tuo rossetto rosso per le feste

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram