Make up di Natale. Ecco i migliori rossetti rossi per labbra perfettamente a tema

Make-up in perfetto mood natalizio? Ecco quali rossetti rossi scegliere per donare alle labbra un tocco unico durante le feste

Fonte: iStock Rossetti rossi e Natale, un binomio perfetto

Il Natale è alle porte, le luci delle città si sono già accese, gli alberi di Natale nelle nostre case stanno già brillando e per alcuni anche la lista dei possibili piatti da mettere in tavola è già in via di definizione. Cosa manca? Beh, ovviamente il vostro beauty look da sfoggiare per il giorno di Natale e che per essere davvero a tema non può non avere un colore che caratterizza questa festa e i giorni fino a Capodanno, il rosso! E cosa c’è di meglio che sfoggiarlo nel modo più sensuale che esista, con uno dei migliori rossetti rossi disponibili e che siano capaci di donare alle vostre labbra un fascino unico e uno look in perfetto mood natalizio?

Perché scegliere il rossetto rosso per il make-up di Natale

Bene, se anche voi siete amanti di questo colore o se volete cogliere il Natale come un’ottima occasione per provarlo per la prima volta, ecco che ci sono delle cose da sapere prima di acquistare il vostro rossetto rosso per realizzare un make-up di Natale da capogiro. Per esempio a chi sta bene questa cromia tanto amata e desiderata quanto, a volte, difficili da scegliere.

Un colore che, dalla sua, ha la capacità di far sentire bene chi lo indossa, con una botta di autostima che fa sempre bene ricevere e con una buona dose di positive vibes che vale la pena di provare anche su di sé. Ovviamente optando per dei rossetti rossi che ci sappiano valorizzare al meglio, scegliendoli del colore e della tonalità giusta.

A chi stanno bene i rossetti rossi

Partiamo con il dire, quindi, che il rosso è un colore amico delle donne e che sta bene a tutte, basta sceglierlo della sfumatura adeguata. I rossetti rossi con una punta di blu, per esempio, sono maggiormente indicati per chi ha un incarnato freddi e diafano. Se il sottotono della pelle è freddo, quindi, il rosso che meglio si addice a questa particolarità è tendente al rosso vinaccia.

Se il sottotono della vostra pelle è caldo, invece, è meglio stare su dei rossetti rossi aranciati, che mettono anche in risalto la pelle e gli occhi dorati.

Ma non solo. La scelta dei rossetti rossi deve anche essere fatta in base alla dimensione delle labbra. Se molto sottili, per esempio, meglio stare su dei rossetti dal rosso chiaro, che vanno a dilatare visivamente le labbra creando un effetto volumizzante naturale. Se le labbra, invece, sono carnose, vanno benissimo i rossetti rosso scuro, che tendono a rimpicciolire (ed è per questo che chi ha le labbra sottili meglio che si indirizzi verso sfumature diverse).

Quali rossetti rossi scegliere

Una volta appurati questi dettagli, ecco che potete sbizzarrirvi nella scelta dei vostro rossetti rossi, optando per sfumature diverse e creando dei make-up di Natale e delle feste sempre nuovi.

Per esempio optando per un rossetto rosso brillante e ultra coprente coprente, dal finish delicatamente shimmer e dalla texture cremosa, per un trucco long lasting e che cattura lo sguardo.

Lancôme l'Absolu Rouge Il rossetto rosso per il tuo Natale

O ancora provando con un colore rosso fuoco, una sfumatura accattivante dai riflessi corallo o aranciati che trasmettono energia e voglia di stupire. Cosa che vale anche per i rossetti rossi che tendono al lampone, pe un trucco delicato e brillante.

KIKO Milano Il rossetto rosso dalle sfumature lampone da provare

Offerta Rimmel London Rosso fuoco per un make-up di Natale da urlo

Anche le colorazioni più intense e corpose vanno benissimo per un make-up di Natale impeccabile, per esempio optando per dei rossetti rossi in versione cherry mocha, che mixano le sfumature del bordeaux, del burgundy o del rosso scuro con il marrone.

Chanel Labbra rosse effetto wow assicurato

E optando per un finish lucido o matte a seconda dell’effetto che si vuole ottenere, purché il protagonista assoluto del vostro trucco sia lui, il vostro rossetto rosso di fiducia.

