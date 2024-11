Il blush più amato su TikTok costa meno di 5 euro. Funziona? Lo abbiamo chiesto all’esperta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA L'effetto del blush sul viso di Kim Kardashian

Il blush di Essence è virale e su Amazon costa meno di 5 euro. Un prodotto che regala un risultato naturale e favoloso, super approvato dagli utenti di TikTok e Instagram che gli hanno dedicato decine di reels.

D’altronde è difficile non lasciarsi stregare da Baby Got Blush di Essence. La colorazione è delicata e adatta a numerosi tipi di carnagione, ha un’ottima texture e una profumazione deliziosa. In più si stende facilmente, donando un tocco fresco e unico, e non è appiccicoso.

Piccolo come un burro di cacao, questo blush in stick si può portare comodamente in borsa e utilizzarlo a seconda delle esigenze. Insomma: un prodotto da provare e da tenere sempre con sé per realizzare il make up.

Il blush virale di Essence: cosa ne pensa l’esperta

Virale su Instagram e TikTok, il blush Baby Got di Essence ha conquistato gli influencer grazie ad una texture sfumabile e setosa, capace di regalare una carnagione fresca e naturale. Il prezzo? Meno di 5 euro, per un prodotto con ottime recensioni e performance che ha conquistato anche la nostra esperta.

“Quello che mi piace di questo prodotto è che è comodo e pratico anche per chi non si trucca” – ci svela la make up artist Clara Battaglia – “Essendo in crema regala un effetto naturale, è più facile da sfumare ed evita la formazione di macchie grazie alla media pigmentazione”.

“Se non amate l’effetto glow potete fissarlo con la cipria oppure con un blush leggero in polvere. Questo passaggio consentirà anche di farlo durare di più”.

Come applicare il blush

Il blush in stick di Essence è semplice da utilizzare. Sarà sufficiente posizionarlo nella zona da trattare, realizzando una leggera pressione che consentirà di rilasciare una piccola quantità di prodotto. A questo punto non resterà che sfumare.

“Se vogliamo ottenere un effetto pelle baciata dal sole anche durante l’inverno” – ci rivela l’esperta – “L’ideale è applicare il prodotto sugli zigomi e sul naso. In questo modo riusciremo a ricreare l’effetto che abbiamo l’estate quando torniamo dal mare. In alternativa è possibile applicare il blush sulle guance. Per farlo posizionatevi di fronte allo specchio e sorridete, stendendo poi il prodotto nell’area della guancia che si solleva, da lì verso l’esterno del viso”.

Qual è il pennello adatto per il blush

Perfetto per valorizzare i lineamenti e scolpire il viso, il blush va sfumato alla perfezione usando il pennello giusto. “Il mio consiglio è quello di usare un pennello a goccia molto piccolo oppure a doppia fibra – ci spiega l’esperta -. Personalmente però consiglio di usare le dita, soprattutto se il blush è in crema, per regalare un effetto naturale”.

Cosa si mette prima del blush

Il blush è fra gli ultimi prodotti che vengono applicati quando si trucca il viso. Tutto, come ci spiega l’esperta, dipende dalle singole necessità: “Chi non utilizza il fondotinta, ad esempio, può effettuare la skincare, si passa poi al correttore nei punti in cui serve e infine è la volta del blush. In caso contrario l’ordine è semplicissimo: skincare, correttore, fondotinta e blush”.

Come scegliere il colore giusto del blush

Scegliere il colore giusto del blush è essenziale per ottenere l’effetto giusto ed esaltare l’incarnato. “La scelta – racconta Clara Battaglia – dipende dalla tonalità della pelle. Chi ha una pelle molto chiara dovrebbe puntare su un blush rosato, al contrario consiglio nuance aranciate e mattonati”.