Il top bianco, perfetto per i tuoi look di mezza stagione da copiare subito ad Hailey Bieber

Scollatura, tessuto e vestibilità: tutto quello che conta per scegliere il modello giusto e replicare il look

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 21 Settembre 2025 10:35

Il top bianco, perfetto per i tuoi look di mezza stagione da copiare subito ad Hailey Bieber
GettyImages
Il top bianco di Hailey Bieber

Hailey Bieber riesce sempre a trasformare anche i capi più semplici in statement di stile, ricreato sempre mixando capi basici con dettagli luxury creando look effortless. L’ultimo avvistamento street-style la vede sfoggiare un look minimal ma estremamente d’impatto: un top bianco basic indossato sotto una maglia a maniche lunghe. Un layering tanto semplice quanto raffinato, che gioca con le linee pulite e con il contrasto cromatico del bianco e nero. Un inno alla semplicità studiata, a quei dettagli che fanno la differenza e trasformano un capo basico in un simbolo di stile.

In particolare, in questo scatto lungo le strade di New York, Hailey la t-shirt bianca che indossa è di The Row (850 dollari), abbinata a pantaloni Gucci e slingback Vendome di Saint Laurent (950 dollari), accompagnati dalla clutch Triplex di Phoebe Philo e dagli occhiali da sole Daisy di Giant Vintage (32 dollari). Il look è stato curato dalla stylist Dani Michelle, che ancora una volta ha saputo mescolare capi di lusso con accessori accessibili, creando un outfit sofisticato ma con un tocco cool e moderno.

Non solo un top bianco: ecco i dettagli che fanno la differenza

Quello che rende davvero interessante il look di Hailey Bieber non è soltanto l’idea di indossare un top bianco sotto una maglia a maniche lunghe, ma il modo in cui il capo stesso è costruito e come veste sul corpo.

Sceglierlo con cura, considerando scollatura, tessuto e vestibilità, significa garantirsi infinite possibilità di styling, dal casual al più elegante. Hailey ci mostra che non basta “mettere un top sotto”: bisogna scegliere quello giusto, quello che sa raccontare una storia di pulizia, freschezza e modernità.

Elfin
Elfin
Canotta scollo a U, 80% Viscosa, 15% Cotone, 5% Elastan
21,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La scelta della scollatura è fondamentale: il top con scollo a U sotto ad un girocollo pulito e appena accennato, dona equilibrio al viso e mette in risalto il collo senza rubare la scena agli altri elementi dell’outfit. È una linea semplice, ma proprio per questo incredibilmente chic, perché si inserisce con naturalezza nel gioco di stratificazioni.

Offerta
Only
Only
Canotta scollo rotondo 95% Cotone, 5% Elastan
9,99 EUR −11% 8,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Anche il materiale del top ha un ruolo altrettanto centrale. Non si tratta di un tessuto qualunque, ma di un tessuto sottile e avvolgente, capace di aderire alla silhouette senza costringerla. Questa scelta non solo valorizza la fisicità, ma crea una base liscia e uniforme perfetta per il layering. Un tessuto troppo spesso rischierebbe di appesantire, mentre un materiale eccessivamente leggero potrebbe risultare trasandato. La via di mezzo scelta da Hailey riesce invece a coniugare comfort e precisione sartoriale, mantenendo un’estetica essenziale e raffinata.

Wenrin
Wenrin
Canotta scollo rotondo ampio,60% Poliestere, 35% Cotone, 5% Elastan
9,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La vestibilità è studiata per essere aderente ma non compressiva. Il top scivola sulla pelle con naturalezza, permettendo al look di risultare definito e ordinato, senza pieghe o eccessi di volume. Questo è il dettaglio che fa la differenza: un capo basic diventa sofisticato solo quando cade perfettamente sul corpo, trasformandosi da semplice intimo a elemento protagonista di stile.

La t-shirt manica lunga perfetta per ricreare questo look

Il layering di Hailey Bieber funziona non solo grazie al top bianco, ma anche alla scelta della maglia a maniche lunghe che lo accompagna.
Nel suo look, la maglia non è un dettaglio secondario, ma un vero elemento di stile. La linea è asciutta, pulita e leggermente strutturata: veste in modo aderente senza risultare costrittiva, valorizzando la silhouette e creando quella continuità visiva che permette al top bianco di risaltare. Non ci sono loghi vistosi, scritte o dettagli superflui: la forza del capo sta proprio nella sua essenzialità, che diventa sofisticata perché studiata nei minimi particolari.

Elfin
Elfin
T-shirt maniche lunghe scollo rotondo Y2K
7,89 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Scegliere la maglia giusta è fondamentale per replicare questo equilibrio. Il primo aspetto da considerare è il taglio: meglio optare per una vestibilità slim o regular, evitando modelli troppo oversize che coprirebbero la stratificazione e spegnerebbero l’effetto grafico tra bianco e nero. L’orlo e le maniche devono cadere perfettamente, senza eccessi di tessuto: più la linea è pulita, più il layering risulta elegante.

Aottori
Aottori
T-shirt maniche lunghe basic
16,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Anche il tessuto fa la differenza. Un jersey di cotone compatto o un misto viscosa permettono di mantenere una forma definita, mentre un materiale troppo leggero rischia di risultare trasandato. Chi desidera un effetto più elegante può scegliere un top a maniche lunghe in maglia sottile, perfetto per la sera.

Offerta
Jadea
Jadea
T-shirt maniche lunghe girocollo 95% Cotone, 5% Elastan
14,40 EUR −3% 13,95 EUR
Acquista su Amazon

Infine, c’è la questione del colore. Hailey punta sul nero, che con il bianco crea un contrasto netto e intramontabile. Ma lo stesso trucco può funzionare con altre combinazioni: bianco sotto e grigio antracite sopra per un look più soft, oppure bianco sotto e blu navy sopra per un’alternativa chic e meno scontata.

LiKing
LiKing
3 T-shirt maniche lunghe basic - colori assortiti
35,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La regola d’oro è pensare alla maglia come a una cornice. Non deve rubare la scena, ma valorizzare ciò che sta sotto, accompagnando le linee del corpo con naturalezza. È un capo che, scelto bene, diventa la base ideale per infinite variazioni di stile: dallo streetwear con jeans e sneakers, fino a un outfit più sartoriale con pantaloni a vita alta e blazer.

ORANDESIGNE
ORANDESIGNE
Maglia maniche lunghe tulle con canotta incorporata
14,93 EUR
Acquista su Amazon
Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Hailey BieberStar e Vip