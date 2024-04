I 5 capi estivi che non possono mancare nel tuo guardaroba

Fonte: 123RF Ecco i 5 i capi estivi indispensabili

Si sta avvicinando l’estate, il cambio di stagione ormai è alle spalle e abbiamo già tutto quello che ci serve per affrontare in modo super glam la nuova stagione… oppure no? Ci sono 5 capi che per un’estate easy chic non possono davvero mancare. Vediamo insieme quali sono.

Capi estivi indispensabili

Un abito in fibra naturale

Le fibre naturali sono assolutamente indispensabili in estate. Tra queste, lino, seta, ecoviscosa (come il Tencel), canapa è bambù sono delle ottime alternative al cotone. Possono essere filate in tanti tessuti diversi, quindi potete utilizzarle, a seconda di quello che cercate, per i più diversi scopi: raso e crêpe di seta per le occasioni eleganti, così come il rasatello di cotone. Popeline, magline e jersey invece saranno perfetti per i look più casual e sportivi.

Una maglia a righe

La maglia a righe marinière rappresenta la quintessenza dell’estate! Potete sceglierla nel colore che preferite, quello che vi valorizza di più, e indossarla davvero con tutto: dal jeans leggero, al pantalone bianco, fino a quello beige o alla gonna ampia e svolazzante. Se volete un consiglio, con i colori classici non sbagliate mai: blu, bianco e rosso sono una garanzia!

Accessori estivi indispensabili

I sandali in cuoio

I sandali in cuoio sono un capo davvero indispensabile in estate. Sono belli sotto l’abito, ma anche sotto i jeans, i pantaloni palazzo, i pantaloni culotte: sceglieteli semplici, basici, di un bel coloro cuoio naturale. Non vi stancheranno mai e potrete abbinarli veramente con tutto. Se non siete da sandalo, optate serenamente per le Birkenstock: sono amate o odiate, ma, se portate con stile, danno grandissimo carattere al look e, in contesti ovviamente molto casual, sono adatte a tantissimi look estivi, declinate in tutti i colori possibili.

La borsa in paglia

La borsa in paglia è stata sdoganata anche per la città! Non abbiate paura di indossarla anche per andare in ufficio, porterete subito una ventata di mare! Scegliete un bel modello grande, anche decorato da pon pon o applicazioni, portatela a tracolla, come se ci aveste messo dentro il vostro magazine preferito e un telo da spiaggia! Se non avete una borsa in paglia, va bene anche una bella borsa grande e capiente, una shopper o una tote bag. Con sandali e abito leggero sa subito da estate! Se invece volete un look più sofisticato, potete optare per i secchielli in cannage e pelle, molto eleganti e altrettanto adatti a look casual e freschi come le sorelle shopper in paglia!

Gli occhiali da sole

Questi sono veramente necessari: al di là dell’estetica, schermare gli occhi dai raggi del sole è importante anche per la loro salute. E poi la moda ci permette di sbizzarrirci con forme, colori e lenti di ogni tipo, come quelle gialle! Ricordatevi di avere sempre in borsa un bel paio di occhiali: indossateli e vi sentirete perfette anche dopo una stancante giornata in ufficio! Altra cosa molto importante: non lesinate sulla qualità delle lenti: una lente di scarsa qualità può essere deleteria per i nostri occhi.