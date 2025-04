Trench-mania, le star che hanno ceduto alla tendenza moda più misteriosa da JLo a Hailey Bieber

Soprabito simbolo della mezza stagione per eccellenza, riconoscibile per il suo animo sempiterno e una magnetica aura misteriosa, ilè tornato a vestire il ruolo di protagonista assoluto tra i capispalla femminili attualmente in voga . Dai modelli classici e raffinati alle declinazioni più sportive e dalle silhouette d’avanguardia, il re dell’outerwear è, almeno secondo le, un pezzo imprescindibile del guardaroba quando ci si ritrova a dover fronteggiare l’imprevedibilità di un clima ballerino, tra fugaci attimi di sole accecante e acquazzoni solo di passaggio. Archiviati una volta per tutte i tempi in cui il cappotto in gabardine era pensato esclusivamente per l'uso militare, oggi quello noto come trench si indossa da ogni fashionista del mondo nei contesti più disparati, da quelli casual sino ai più chic, in veste di grande passepartout modaiolo, dal mattino alla sera.