Le giacche da avere nell'armadio nella primavera-estate 2025

Fonte: Getty Images Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Forse il momento giusto per riporre definitivamente le – salvifiche – giacche pesanti nell’armadio non esiste, visto e considerato il clima ballerino che caratterizza una primavera ancora in assestamento, ma è sicuramente giunto il tempo di iniziare ad informarsi circa quali siano i capispalla leggeri da prendere in considerazione di qui a poco: quali sono i modelli di tendenza da tenere d’occhio per la primavera/estate 2025? È presto detto, ed è svelato per filo e per segno nelle prossime righe.

Le 5 giacche must-have della primavera 2025 secondo le sfilate di stagione

Seppur con un certo riserbo, può dichiararsi già aperta la parentesi annuale delle giacche leggere. In veste di unici e veri statement piece di un ensemble primaverile che si rispetti, in grado di sovvertire al primo indosso finanche il più anonimo ed impersonale di questi, i capispalla della bella stagione 2025 toccano ogni stile ed esigenza. Quelli avvistati in passerella spaziano da silhouette decise a richiami vintage, con il contributo delle maison a ridefinire i codici dello stile attraverso proposte audaci ma sopra ogni cosa versatili.

Se Prada e Miu Miu hanno puntato su tagli essenziali e materiali ancora inediti, Loewe e Marc Jacobs si sono divertiti con i volumi, in pedana quest’anno a dir poco scultorei.

Saint Laurent e Versace, invece, hanno rispolverato il power dressing rendendolo all’avanguardia attraverso modelli realizzati in pelle, ben lontani dal lusso dal blando sapore minimalista prediletto da Bottega Veneta.

Per Chanel, invece, la giacca imprescindibile della primavera di oggi è – ovviamente – l’iconica giacca in tweed. È sì sempre lei, ma per l’occasione arricchita di un twist più contemporaneo. Dal canto suo, Dries Van Noten ha mostrato grande ardire con le sue stampe maculate dall’irresistibile allure selvaggia.

E, esattamente come il pronostico dei trend del 2025 aveva visto scritto, ecco l’atmosfera boho-chic dominare sulle altre con le proposte di Chloé e Isabel Marant a rappresentarla.

Come si può constatare dando anche soltanto una frettolosa occhiata al panorama moda attualmente sullo sfondo, le giacche da avere assolutamente in vista dell’apertura della bella stagione sono svariate e (più di) una per ogni stile: la più casual è senza ombra di dubbio la giacca-camicia (in denim, suede o in pelle), onnipresenti sono ovviamente i blazer dal taglio sartoriale e la vestibilità ultra abbondante, si apprezzano le giacche scamosciate e si amano quelle in stile utility.

Al posto che gli spetta di diritto ecco invece spuntare i capispalla più classici, ma non per questo noiosi, a partire dal grintoso chiodo di pelle al sensuale quanto misterioso trench.

Di seguito la nostra selezione di giacche primaverili di tendenza per un cambio armadio improvviso, ma quantomeno organizzato, rigorosamente a prova di click.

Giacca-camicia (in denim): è lei la più casual

Giacca o camicia, quale scegliere? Secondo la moda odierna, entrambe: il tiepido clima primaverile apre la scena sul più leggero e poco impegnativo dei capispalla, quello dalle sembianze di una camicia dalla vestibilità over, e per questo dall’animo vagamente grunge, ma rivisitata in chiave più contemporanea.

Dal denim al suede sino alla pelle l’unico e solo requisito è che la cosiddetta giacca-camicia ricalchi l’immagine della indimenticabile shirt anni Novanta, dall’apparenza effortless, ciclicamente riproposta come capo protagonista di stagione.

È lei la giacca in jeans di oggi, da indossare accanto a pantaloni del medesimo stesso lavaggio o a contrasto, su di un impalpabile abito in satin o una gonna a fiori, come a voler sancire il vero inizio della primavera al solo indossarla.

Fonte: Zara

Chiodo di pelle, un’iniezione extra di grinta

Per un indumento che di tanto in tanto fa il suo ritorno, ve n’è uno che pare destinato a non poter in alcun modo tramontare mai: in veste di grande classico del guardaroba moda universale, simbolo di grinta rock senza eguali, il chiodo di pelle resta ad occupare il trono delle tendenze capispalla di stagione e assume per questa primavera 2025 nuove forme.

Addirittura raffinatissima, la giacca di pelle diventa all’occorrenza un blazer, poi una giacca-camicia e dopo ancora un bomber oversize: è in mano ad ogni fashionista la libera scelta di quale modello accaparrarsi, nell’ottica di sentirsi rappresentata appieno nel proprio stile personale.

Fonte: Zara

Trench (corto o lungo): la scelta iperfemminile e di classe

Emblema di enigmatica quanto rigorosa femminilità, di stagione in stagione si vede il sempiterno trench reinventarsi senza mai perdere però il suo caratteristico fascino.

Nel ruolo di fido alleato anti vento ed anti pioggia, il trench più cool di questa primavera al suo preludio è quello corto e avvitato – con tanto di cintura da abbracciare la vita – ma non mancano ovviamente le declinazioni più classiche dello stesso, nelle nuances eterne del fango e del tortora come anche del nero, indistintamente adatto a creare look sofisticati e allo stesso tempo contemporanei.

Fonte: Zara

Giacca utility, tra praticità e stile

New entry tra i must-have della bella stagione in via d’apertura è di certo la giacca utility, realizzata in tessuti tecnici e come da definizione accessoriata di – più o meno numerose – utili quanto pratiche applicazioni a mo’ di capienti tasche, in limpido e sfrontato richiamo al mondo workwear.

Tra i modelli più richiesti sul mercato si annovera quella in toni neutri e, anche se non mancano nemmeno versioni più vivaci e colorate ad incarnare appieno lo spirito della primavera, queste non sono mai sgargianti.

Fonte: Zara

Giacca in tweed, per look di gusto ladylike

Bandiera dell’estetica ladylike che non accenna affatto a voler tramontare, tra i capispalla della primavera 2025 spopola ancora la classica giacca in tweed – detto anche bouclé – tra le signorine di oggi più alla moda.

Sofisticatissima, la suddetta può in caso di necessità risultare anche alternativa se abbinata non più a gonne a matita o mini in coordinato – come da manuale – ma ad un paio di jeans baggy dall’aria rilassata e disimpegnata. Provare per credere.

Fonte: Zara

