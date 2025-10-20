Lunga, che segna il punto vita, grintosa e adatta ai look per il giorno e a quelli per la sera: questa è la giacca che dobbiamo avere tutte

Grintoso, adatto all’autunno, perfetto per un look di giorno, ma favoloso la sera: Jenna Ortega – lo sappiamo – ha uno stile unico, capace di colpire e di ispirare a ogni uscita. Non solo sui red carpet ma anche quando viene intercettata per strada. E l’ultima crush di moda che ci regala è la giacca di pelle nera e lunga, da portare in tutte le occasioni.

Lei la abbina con una borsa ampia e morbida dello stesso colore, jeans chiari e stivaletti stringati. Un outfit semplice, basic ma estremamente di carattere. Che possiamo facilmente copiare anche noi.

I modelli di giacca di pelle lunga e nera da provare quest’autunno per essere stilose senza sforzo e da mattina a sera.

Giacca di pelle: la vogliamo nera e lunga

Questo autunno ci invita a sperimentare con le giacche: da quelle di pelle classiche, fino alle scamosciate, la parola d’ordine è non avere paura di osare.

Proprio come ha fatto Jenna Ortega che ha rispolverato il modello lungo, nero, avvitato: che sta bene a tutte, perché segna il punto vita, andando valorizzare ogni tipo di fisico.

E, oltre a questo, è un capo valido anche perché si può indossare con tutto. E se l’attrice della fortunata serie Mercoledì lo ha abbinato a jeans e anfibi, noi possiamo indossarlo con pantaloni eleganti e camicia, oppure con un abito autunnale e delle sneakers.

I mix sono i più disparati, infatti nulla ci vieta di indossarlo sopra a un look sportivo, magari composto da leggings pesanti e felpa, con una cow bag di carattere.

Tra i modelli c’è il trench lungo e classico di TruClothing.com: è in vera pelle, la lunghezza è a metà gamba, ha il colletto, spacco centrale sul retro e la cintura morbida. Le vibes sono retrò, ma la grinta è decisamente attuale.

TruClothing.com Trench in vera pelle con cintura in vita

Quello di MaNMaNing arriva a metà coscia circa ed è in PU. Si abbina benissimo a un completo elegante, magari per una serata fuori con le amiche, così come a un look casual da giornata rilassante.

MaNMaNing Giacca lunga e nera

In simil pelle di alta qualità la giacca di Each women: si tratta di un trench molto lungo, con bottoni e il materiale con cui è stato realizzato è simil pelle di alta qualità. Per un aspetto ancora più grintoso? Dei tacchi alti.

Each women Modello lungo e con bottoni

Tressano, poi, propone un trench in vera pelle, dal design molto elegante: la cintura, ad esempio, è regolabile e va a sottolineare il punto vita, le cuciture sono precise, la fodera è resistente e gli hardware in metallo. Si può indossare la sera, con un abito chic.

Tressano Trench in vera pelle, elegante e con cintura regolabile

I modelli più particolari di giacca di pelle lunga e nera

Se si vuole sperimentare e scegliere modelli un po’ diversi da quello sfoggiato da Jenna Ortega, si può optare per tagli e tessuti più particolari. Come l’opzione in ecopelle di Babao: la giacca è modello monopetto, il colletto a bavero e arriva sopra le ginocchia. Molto sportiva.

Babao Giacca di pelle nera

Allegra K, infine, mette in vendita un trench in finta pelle scamosciata, a doppio petto, con cintura removibile e manica lunga. Anche questo arriva più o meno sopra il ginocchio. Adatto a chi non vuole rinunciare al modello, ma desidera uno stile più casual.

Allegra K Giacca in finta pelle scamosciata nera

