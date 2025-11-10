Jenna Ortega, il completo gessato è il nuovo power suit dell’autunno

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

L’attrice più iconica e ricercata del momento? Senza dubbio Jenna Ortega che sembra proprio essere nata per stare sotto i riflettori. A soli 23 anni Jenna è già una delle attrici più influenti della sua generazione: ribelle, sofisticata e con quel magnetismo dark che l’ha resa inconfondibile. Dopo aver conquistato il mondo nei panni di Mercoledì Addams, Jenna ha bissato il successo nel sequel della serie Netflix che l’ha consacrata, mentre nel frattempo domina ogni red carpet con look da manuale di stile gotico-glam. Un’icona moderna, capace di trasformare ogni apparizione in un momento di puro stile e che non smette di conquistare e stupire ad ogni uscita.

Jenna Ortega riscrive le regole del power suit con il completo gessato

C’è qualcosa di davvero magnetico nel modo in cui Jenna Ortega, classe 2002, ha preso possesso del suo spazio a Hollywood: non più solo una promessa del momento, ma una vera e propria regina del red carpet, con un carisma che sembra crescere ad ogni apparizione. Tutto è iniziato, o meglio esploso, con il ruolo che l’ha consacrata agli occhi del mondo: quello di Mercoledì Addams nella serie Netflix Wednesday.

Un personaggio iconico, già amato da generazioni, che Jenna ha saputo reinterpretare con un’intensità nuova, fondendo ironia, mistero e una sensibilità gotica diventata subito virale. La prima stagione, uscita nel 2022, l’ha resa una star planetaria, ma è con il sequel che Jenna Ortega si è spinta ancora più in là. Mercoledì non è più solo la teenager ribelle e macabra: è una giovane donna più consapevole, più oscura e, in qualche modo, più affascinante.

Jenna è diventata così una vera e propria icona di stile che ad ogni red carpet, o ad ogni photocall, incanta con look griffati e super particolari.

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è lo splendido completo gessato dal mood maschile indossato per l’evento Netflix FYC al Tudum Theater di Los Angeles, ovvero lo showcase della celebre serie Wednesday che l’ha vista riunirsi con gli altri due protagonisti, ovvero Luis Guzman e Catherine Zeta-Jones, che nell’opera di Tim Burton interpretano i suoi genitori.

Il look indossato da Jenna Ortega è un mix raffinato tra allure gotica e sartorialità contemporanea: il completo gessato con pantaloni ampi e gilet strutturato, gioca sulla sovrapposizione delle texture e su un equilibrio preciso tra rigore e ribellione. Il taglio maschile del completo viene ammorbidito dal tessuto fluido e dalla linea leggermente svasata del gilet, che scolpisce il punto vita senza rinunciare all’effetto androgino.

Sotto, una maglia a maniche lunghe in tessuto termico grigio antracite aggiunge un tocco casual, quasi grunge, ma senza compromettere l’eleganza d’insieme. Così Jenna Ortega riscrive le regole del power suit, lanciando un trend che rimarrà senza dubbio uno dei punti di forza dell’autunno.

Jenna Ortega, nuova icona di stile che conquista ad ogni red carpet

Ogni apparizione pubblica di Jenna Ortega è sempre studiata nei minimi dettagli, ma mai prevedibile, così che nei vari eventi ci ha abituati a look davvero da cover patinata. Ad esempio, alla premiere londinese della nuova stagione di Wednesday, Jenna aveva indossato un abito serpente firmato Ashi Studio, effetto nude e silhouette sinuosa: una scelta coraggiosa, che giocava con l’ambiguità tra innocenza e provocazione, incarnando la stessa tensione che caratterizza la sua Mercoledì. E che dire del corpetto di cristalli sfoggiato sul red carpet degli Emmy Awards o del corpetto corazza scelto all’Academy Museum Gala?

Da allora, ogni red carpet è diventato per lei un palcoscenico di trasformazione e la Ortega ha saputo sapientemente alternare look firmati Vivienne Westwood e Saint Laurent, sopracciglia schiarite e make-up gotico, senza mai risultare eccessiva e senza disdegnare anche look più casual d’ispirazione Ninenties.

Il segreto è la coerenza: Jenna non segue le mode, le crea e la sua estetica è un racconto visivo che parla di emancipazione e di carattere. Oggi non è più soltanto “quella di Wednesday”: è una style icon, una musa per designer e fan, una giovane donna che ha saputo unire talento, visione e presenza scenica in un mix esplosivo. Il tappeto rosso non è più solo una passerella, ma il suo regno.

