L’Eredità Summer, Marco Liorni balla come De Martino, ma continua a perdere in share

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IPA Marco Liorni

Il compito de L’Eredità Summer non è di certo facile. In estate sono in pochi ad aver voglia o tempo di stare davanti alla tv. C’è chi è in viaggio all’estero, chi guarda il tramonto in riva al mare, chi si prepara per andare a cena fuori con il partner e chi a ballare con gli amici. A casa ci restano in pochi, spesso già affezionati alla caciara di Affari Tuoi o alle sfide de La Ruota della Fortuna. Così, L’Eredità Summer continua a perdere nella gara agli ascolti, nonostante la buona volontà di Marco Liorni e delle sue professoresse che, nel tentativo di alzare il ritmo, stasera si sono persino messi a ballare.

Serata musicale a L’Eredità Summer

La puntata di lunedì 17 agosto de L’Eredità Summer, quella che segue il festivo weekend di Ferragosto, mantiene lo spirito della ricorrenza che l’ha preceduta. Le manche sono a tema musicale e lo studio si riempie delle note delle più grandi hit delle estati italiane. Mentre prosegue la gara tra i concorrenti, nella prima sfida di questa nuova settimana, la professoressa Greta Zuccarello ne approfitta per lasciarsi andare in divertenti stacchetti, d’altronde ha un passato da ballerina e un diploma in accademia.

Persino il sempre serio Marco Liorni stasera si scatena e, sospinto dell’entusiasmo della collega, arriva a canticchiare e, a un certo punto, persino a lasciare ondeggiare lievemente i fianchi. La memoria torna alle serate d’autunno, quando a ballare erano Martina Miliddi e Herbert Ballerina. L’Eredità, nella sua versione estiva, sembra tentare di ricalcare lo strampalato entusiasmo che si respira negli studi di Affari Tuoi.

I risultati, però, non sono quelli sperati. L’Eredità, anche in versione Summer, resta un quiz capace di mantenere l’attenzione. Il merito, però, è dei quesiti cui vien voglia di rispondere, della bravura dei concorrenti che non ne sbagliano una. I siparietti di alleggerimento, al contrario, appaiono forzati e decisamente poco coinvolgenti.

Il quiz Rai sconfitto alla gara Auditel

La stagione autunnale è stata contraddistinta da un’agguerrita gara tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il monopolio di share di Stefano De Martino ha iniziato a vacillare dopo l’arrivo in scena di Gerry Scotti e Samira Lui. Il gioco dei pacchi ha perso terreno per i primi tempi, per poi, smaltita la novità, tornare a dare del filo da torcere all’avversario del Biscione.

L’Eredità, nel frattempo, se la giocava con programmi decisamente meno seguiti, ottenendo ottimi risultati. Con l’arrivo dell’estate è passata a sfidare l’intoccabile Ruota, quella che fece vacillare persino il campione di casa Rai. Una sfida che appare impari e che, serata dopo serata, continua a vedere Marco Liorni al secondo posto, a grande distanza da chi lo precede.

Nella serata di domenica 16 agosto, nonostante le festività, La Ruota della Fortuna ha conquistato oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e il 25.7% di share. L’Eredità Summer si è fermata a un 14.7%, con poco più di 2 milioni di spettatori. E chissà se i balletti di Greta Zuccarello e il divertimento di Marco Liorni basteranno a far sì che, domattina, a trionfare nella corsa all’Auditel sia L’Eredità Summer.