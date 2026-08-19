Avvolgente, intenso ma allo stesso tempo delicato, il profumo al tè matcha è la fragranza che vi traghetta dall'estate all'autunno con note che fanno bene ai sensi

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il profumo al tè matcha è la fragranza da indossare fino all'autunno

Se non lo avete provato lo avrete sicuramente sentito, il tè matcha è senza alcun dubbio una delle bevande più amate e in trend degli ultimi anni. Talmente amata che lo si vuole portare sempre con sé, e con il profumo al tè matcha diventa facilissimo avere questo ingrediente dalle mille proprietà benefiche sempre addosso, anche se sotto un’altra forma. La fragranza healthy per eccellenza, che richiama a note profonde, rinfrescanti e quasi terrose, tipiche di questo tè di tendenza che non è solo bello da vedere, ma è anche buono e super salutare.

Il profumo al tè matcha è la fragranza da indossare durante questa fine estate

Un’esperienza olfattiva unica, intensa, perfetta per il cambio di stagione, passando da note più frizzanti e agrumate o floreali, che tanto ci piacciono in estate, per arrivare a quelle di un buon profumo al tè matcha, più corposo ma allo stesso tempo fresco e leggero, un po’ come quello della bevanda dal verde brillante.

Un profumo rivitalizzante ed energico, dal carattere fresco, che richiama a note sapide e che rimandano ai fili di erba, stimolando la mente e infondendole una calma e un benessere immediato, quasi come a riportare equilibrio dentro chi lo indossa con una sola vaporizzata di questa essenza armoniosa e perfettamente bilanciata. Insomma, avere un profumo al tè matcha tra le fragranze da usare in queste ultime battute estive e per il prossimo autunno è senza dubbio la scelta migliore che si possa fare.

I profumi al tè matcha da provare

Per esempio provando il profumo al tè matcha Solinotes, una fragranza rilassante, che unisce le note fresche del tè verde matcha con la delicatezza della rosa, la frizzantezza del bergamotto e l’intensità avvolgente del cashmere.

Solinotes Il profumo al tè matcha frizzante e avvolgente

O ancora optando per un profumo al tè matcha come quello di Atralia, Matcha Latte, una fragranza che si ispira alla bevanda tanto amata, femminile, dalle note cremose come quelle del latte, e che mixa le vibrazioni rilassanti di tè verde con dolci note gourmand. Un profumo perfetto per gli amanti del tè e dei profumi delicati.

Atralia Un profumo delicato e femminile

Perlier Honey Miel è un profumo realizzato con tè matcha e miele biologico 100% italiano, un’essenza che dona una ricarica di energia immediata a chi lo indossa. Una formula stimolante che risveglia i sensi e lascia la pelle idratata, fresca e profumata a lungo. Una fragranza dolce e stimolante, perfetta per rendere le vostre giornate uniche.

Perlier Tè matcha e miele per avvolgere i sensi

Il profumo al tè matcha di Arabiyat Sugar combina le note del tè verde con accenti cremosi e gustosi. Un mix di muschio, pesca, cocco ma anche di note di cuore al caramello, fiori d’arancio e latte di riso. Per finire con note di muschio, fagiolo tonka, legno di sandalo. Un profumo inebriante da provare ora.

Infine, ecco un altro profumo al tè matcha che vale la pena avere addosso, Les Petits Plaisirs – Eau de Toilette Matcha, un profumo che unisce il matcha con il cioccolato bianco e la vaniglia, per una fragranza avvolgente, morbida ed elegante da indossare da mattina a sera e in ogni occasione.

Les Petits Plaisirs Il profumo al tè matcha dolce e avvolgente

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