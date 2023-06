Isola dei Famosi 2023: sfida all’ultimo bikini prima della semifinale

Isola dei Famosi, si sa, vuol dire fatica, litigi, sfide, eliminazione... Ma anche tanto mare! Le naufraghe lo sanno bene e per l'edizione 2023 non hanno risparmiato colpi in fatto di "dress code" (si fa per dire). Colorati, striminziti, interi, trikini: i costumi delle vip in Honduras sono bellissimi. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di quest'anno, godiamoci gli ultimi bikini dell'Isola.