Occhi magnetici e dal trucco accattivante? Pamela Anderson rilancia lo smokey eyes e ne siamo già tutte di nuovo innamorate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Lo smokey eyes di Pamela Anderson è la nostra nuova ossessione beauty

Certi amori non finiscono mai, anche quando si tratta di makeup. E per chi in passato ha amato lo smokey eyes, ecco che questo è il momento perfetto per riprendere in mano la palette di ombretti nera e grigia e ricrearlo sui propri occhi, grazie a Pamela Anderson e al suo trucco sfoggiato a Milano proprio in questi giorni.

E se anche una donna come lei, che pareva aver detto addio al makeup, ha ceduto a questo trucco occhi sfumato ma allo stesso tempo intenso, vale la pena di dire che ognuna di noi può provarlo su di sé, creando un effetto magnetico allo sguardo e che sappia valorizzare al massimo i vostri occhi.

Cos’è lo smokey eyes

Ma cos’è lo smokey eyes? Per chi non lo sapesse si tratta di una tipologia di che mette in risalto gli occhi attraverso tonalità forti e intense (generalmente nero e/o grigio scuro) che vengono sfumate a regola d’arte, donando allo sguardo un effetto “fumoso”, particolarmente magnetico ed ammaliante.

Una tecnica che pare risalire alle popolazioni della Mesopotamia e dell’Antico Egitto, e che negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso è stato il trucco preferito dalle dive di Hollywood. E non solo perché era uno dei pochi visibili nelle pellicole in bianco e nero, ma anche perché era in grado creare un effetto più malinconico e in drama mood, tanto intenso da catturare ogni sguardo.

Com’è stato realizzato il trucco virale di Pamela Anderson

Un trucco che su Pamela Anderson ha creato un effetto unico. Ma com’è stato realizzato lo smokey eyes dell’attrice? In modo molto semplice: per prima cosa si è utilizzato un eyeliner nero intenso per delineare bene la rima interna inferiore dell’occhio, poi si è applicato un ombretto nero sulle palpebre e anche leggermente sulle ciglia, andando così a creano uno smokey eye dalle vibes sensuali e perfetto per mettere in risalto il colore chiaro dei suoi occhi.

Come realizzare lo smokey eyes anche su di sè

Se quindi volete ricreare anche voi questo trucco sappiate che i basic da avere a portata di mano sono pochi ma essenziali: un primer oppure un ombretto cremoso nude, un pennello a goccia, una matita nera e un ombretto nero o grigio, un mascara nero.

e.l.f. Il primer da usare per il vostro smokey eyes

Essence Longlasting La matita occhi nera per un trucco perfetto

Dopo aver applicato un velo di primer sulle palpebre, dovrete applicare poco alla volta la matita e, una volta fatta la linea (che non deve per forza essere precisa) dovrete cominciare a sfumarla il più possibile. Se non siete abili nel farlo, ecco che potete utilizzare un po’ di ombretto grigio o nero, da sfumare con un pennellino, l’effetto deve essere velato non marcato. E per finire il vostro smokey eyes con una passata di mascara volumizzante o allungante, per uno sguardo magnetico e intenso.

De’Lanci La paletta per lo smokey eyes

Offerta L’Oreal Il mascara volumizzante e allungante

Un trucco occhi che, come ci ha dimostrato l’attrice, sta bene a chiunque e a tutte le età, e che vale davvero la pena provare, soprattutto durante questo nuovo autunno/inverno!

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