Amazon Il Dyson Airwrap Origin protegge i capelli ed è in offerta

Diciamo la verità: ottenere una piega perfetta in casa, in poco tempo e senza stress non è semplicissimo. I phon non hanno tutti gli accessori che ci servono e a volte sono troppo ingombranti o pesanti. Fino a quando è arrivato un device che ha rivoluzionato il nostro modo di asciugarci i capelli: Dyson Airwrap Origin che in pochissimo tempo è diventato l’oggetto del desiderio di tutte noi a cui piace cambiare styling ogni giorno. Il multistyler della Dyson con il suo design essenziale è arrivato e ci ha regalato onde naturali, capelli voluminosi, ricci o lisci impeccabili senza l’effetto crespo, tutto in un solo apparecchio: se non è rivoluzionario questo cosa dovrebbe esserlo? Il prezzo. Un device che svolge le funzioni di una piastra, di un arricciacapelli e di un professionista ora lo puoi acquistare a un prezzo incredibile. Dyson Airwrap Origin è in offerta con uno sconto del 33% sul prezzo originale. Quindi vuol dire che un apparecchio del valore di 449,00€ oggi lo puoi avere a poco meno di 300 euro, praticamente un affare ora o mai più.

Offerta Dyson Airwrap Origin Multistyler e asciugacapelli

Dyson Airwrap Origin prepara i capelli per lo styling

Ogni volta che asciugo i capelli sono combattuta tra il desiderio di avere una chioma priva dell’effetto crespo senza rinunciare al volume. Dyson Airwrap Origin, come la maggior parte dei device del brand che ho provato, prepara i capelli allo styling e esaudisce entrambi i miei desideri. Il getto d’aria veloce proprio per la conformazione del “beccuccio” asciuga in maniera uniforme favorito dall’effetto Coanda. A differenza di molti altri multistyler, Dyson ha sviluppato un motore digitale che raggiunge i 110.000 giri al minuto: in questo modo avvolge i capelli in un flusso d’aria che elimina l’effetto crespo.

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Se aggiungi la tecnologia agli ioni negativi che riduce drasticamente l’elettricità statica, la chioma apparirà immediatamente più ordinata. L’aggiunta del controllo della temperatura automaticamente più di 40 volte al secondo, poi permette di mantenerla costante e di non superare i 150° C, così da prevenire i danni causati dal calore.

Capelli lisci o mossi ogni volta che vuoi

A rendere rivoluzionario Dyson Airwrap Origin c’è anche la possibilità di avere in un solo device, più apparecchi semplicemente cambiando gli accessori. Dopo la fase del pre-styling ti basterà sostituire il “beccuccio” e il gioco è fatto.

Se vuoi i capelli mossi, non devi fare altro che asciugarli all’80% e utilizzare il cono Airwrap da 40 mm che attira e avvolge i capelli automaticamente in entrambe le direzioni. Quando saranno asciutti basta un colpo di aria fredda per fissare la piega e rimuovere il cono dalla ciocca.

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Nel caso in cui vuoi una chioma liscia usa la spazzola con setole sottili e a punta arrotondata, perfetta anche se hai i capelli fini. Esattamente come quando realizzi i capelli mossi procedi con il pre-styling, poi utilizza la spazzola sulle singole ciocche e in un attimo grazie al flusso d’aria reindirizzato automaticamente avrai capelli lisci vitando la formazione di nodi. Risparmiando tempo sarai subito pronta per uscire e sfoggiare la tua chioma.

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