Ascolti tv dell’8 settembre, Michelle Hunziker riconquista la prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata in prima serata su Canale 5 con Super Karaoke e ha tutte le carte in regola per conquistare il podio degli ascolti tv. Anche perché su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie La legge di Lidia Poet con Matilda De Angelis, che al debutto non aveva brillato.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 il film La furia di un uomo – Wrath of man e su Rai 3 Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi. Mentre su Italia 1 è andato in onda Colombiana e su Rete 4 è tornato Milo Infante con Verità Nascoste. Su La7 l’appuntamento è stato con In Onda.

Nell’access prime time si è riaccesa la contesa tra Stefano De Martino che su Rai 1 è tornato a condurre Affari Tuoi e Gerry Scotti che non ha mai lasciato il timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ma lo schema sembra essere lo stesso dello scorso anno almeno per quanto riguarda lo share.

Prima serata, ascolti tv dell’8 settembre

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati dell’8 settembre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 settembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 settembre