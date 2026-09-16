Ascolti tv del 15 settembre, Michelle Hunziker bocciata: a vincere è un altro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michele Riondino

Martedì 15 settembre Michelle Hunziker ha fatto cantare i telespettatori su Canale 5 con Super Karaoke e si è dovuta confrontate con Michele Riondino, protagonista su Rai 1 de Il giovane Montalbano, in replica. La battaglia per la vittoria dello share si ripete.

Intanto, il caso Garlasco è stato il più discusso nella prima serata. Se ne sono occupati su Rai 3 a Filorosso e su Rete 4 a Verità nascoste.

Rai 2 e Italia 1 sono stati dedicati allo sport, trasmettendo rispettivamente gli Europei di pallavolo con Cechia Vs Italia e la Coppa Italia con Fiorentina Vs Pisa.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 cerca disperatamente di raggiungere il suo rivale Gerry Scotti che conduce su Canale 5 La ruota della fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 15 settembre: Hunziker delude e vince Montalbano

Su Rai 1 Il giovane Montalbano incolla al piccolo schermo 2.274.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Super Karaoke conquista 1.507.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Repubblica Ceca-Italia intrattiene 1.794.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Fiorentina-Pisa è seguita da 1.061.000 spettatori con il 6%.

Su Rai3, dopo la presentazione (347.000 – 1.9%), Filorosso segna 343.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 888.000 spettatori (7.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.106.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 X Factor ottiene 637.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Geopop Racconta raduna 387.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 15 settembre: Gerry Scotti imbattibile

Su Rai1 Affari tuoi totalizza 3.657.000 spettatori (19.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.758.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.368.000 spettatori pari al 23%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 462.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.059.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.282.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.028.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.549.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 573.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 535.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.558.000 spettatori pari al 22.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.751.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.430.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera convince 1.856.000 spettatori (14.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (320.000 – 3.3%), Blue Bloods è seguito da 544.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 717.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Genoa-Südtirol sigla 591.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.375.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.012.000 spettatori (6%) e Il Provinciale sigla 868.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 774.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 910.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 237.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 499.000 spettatori (3.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (279.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 448.000 spettatori con il 2.8%.