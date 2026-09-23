Ascolti tv del 22 settembre, Michelle Hunziker si scontra con Paola Cortellesi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker

La serata televisiva di martedì 22 settembre è stata monopolizzata da due grandi artiste. Su Rai 1 Paola Cortellesi è stata la protagonista del suo film pluripremiato, C’è ancora domani, mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha condotto l’ultima puntata di Super Karaoke.

Dunque, due primedonne si sono contese lo share della serata e nessuna delle due intendeva cedere la prima posizione.

Invece su Rai 2 abbiamo visto Elettra Lamborghini con Boss in incognito e su Rai 3 una nuova puntata di Filorosso. Su Rete 4 è andato in onda Verità nascoste, mentre Italia 1 ha trasmesso The Bricklayer. Su La7 abbiamo ritrovato il consueto appuntamento con DiMartedì.

Nell’access prime time, Affari Tuoi, condotto su Rai 1 da Stefano De Martino, non riesce a scalfire la prima posizione de La Ruota della Fortuna, su Canale 5 con Gerry Scotti che è pronto a conquistare anche la prima serata.

Prima serata, ascolti tv del 22 settembre: Michelle Hunziker chiude con un flop

Su Rai 1 C’è ancora domani incolla al piccolo schermo 2.097.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Super Karaoke conquista 1.226.000 spettatori con uno share dell’11.2%.

Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 753.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 The Bricklayer piace a 1.037.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Filorosso segna 354.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 899.000 spettatori (7.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.529.000 spettatori e il 10.6% e 429.000 spettatori e l’8% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 614.000 spettatori (4.7%). Sul Nove Geopop Racconta raduna 350.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 22 settembre: Affari Tuoi risale, Gerry Scotti trema

Su Rai1 Cinque Minuti condotto da Vespa col braccio fasciato interessa 3.953.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.354.000 spettatori (22.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.769.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.370.000 spettatori pari al 22.7%.

Su Rai2 TG2 Post registra 521.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.041.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.046.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.271.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.012.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 786.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.784.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 540.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 492.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.490.000 spettatori pari al 22.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.903.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.479.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera convince 2.171.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (367.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 518.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 686.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (406.000 – 3.8%), Studio Aperto Mag sigla 312.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 471.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.394.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.005.000 spettatori (6%) e Il Provinciale sigla 798.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 827.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 994.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 211.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 327.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (275.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 376.000 spettatori con il 2.3%.