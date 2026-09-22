Un posto al sole, le anticipazioni del 23 settembre 2026: Rosa e Clara sono sconvolte

Rosa e Clara sono sconvolte dalla sparizione di Eduardo e coinvolgono Damiano. Mentre cresce la tensione: trama di Un posto al sole del 23 settembre

Ufficio stampa Rai Clara, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 23 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 22 settembre 2026

Nella puntata di martedì 22 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Eduardo, dopo l’ennesimo tentativo fallito di liberarsi, finirà per soccombere a Grillo. Intanto Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è fuggito con Stella, ma che gli è accaduto qualcosa. La rabbia di Roberto nei confronti di Mori continua a crescere, mentre Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Anticipazione della puntata del 23 settembre 2026

Rosa e Clara, sconvolte dalla scoperta che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano per fare luce sulla sua improvvisa sparizione. Intanto, al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela cresce al punto da costringere Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile per il locale. Sul fronte familiare, Mariella convince Guido a partecipare a una sessione di prova di yoga: l’entusiasmo di lei, però, non trova riscontro nel marito, che reagisce in modo tutt’altro che positivo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.