Un posto al sole, le anticipazioni del 23 settembre 2026: Rosa e Clara sono sconvolte

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 23 settembre 2026.
Nella puntata precedente del 22 settembre 2026
Nella puntata di martedì 22 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Eduardo, dopo l’ennesimo tentativo fallito di liberarsi, finirà per soccombere a Grillo. Intanto Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è fuggito con Stella, ma che gli è accaduto qualcosa. La rabbia di Roberto nei confronti di Mori continua a crescere, mentre Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.
Anticipazione della puntata del 23 settembre 2026
Rosa e Clara, sconvolte dalla scoperta che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano per fare luce sulla sua improvvisa sparizione. Intanto, al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela cresce al punto da costringere Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile per il locale. Sul fronte familiare, Mariella convince Guido a partecipare a una sessione di prova di yoga: l’entusiasmo di lei, però, non trova riscontro nel marito, che reagisce in modo tutt’altro che positivo.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.