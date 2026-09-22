Un posto al sole, le anticipazioni del 23 settembre 2026: Rosa e Clara sono sconvolte

Rosa e Clara sono sconvolte dalla sparizione di Eduardo e coinvolgono Damiano. Mentre cresce la tensione: trama di Un posto al sole del 23 settembre

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Un posto al sole, le anticipazioni del 23 settembre 2026: Rosa e Clara sono sconvolte
Ufficio stampa Rai
Clara, Un posto al sole
Cosa succede a Rosa in Un posto al sole? Chi è il personaggio di Mori? Qual è il ricatto di Marina?

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 23 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 22 settembre 2026

Nella puntata di martedì 22 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Eduardo, dopo l’ennesimo tentativo fallito di liberarsi, finirà per soccombere a Grillo. Intanto Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è fuggito con Stella, ma che gli è accaduto qualcosa. La rabbia di Roberto nei confronti di Mori continua a crescere, mentre Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Anticipazione della puntata del 23 settembre 2026

Rosa e Clara, sconvolte dalla scoperta che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano per fare luce sulla sua improvvisa sparizione. Intanto, al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela cresce al punto da costringere Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile per il locale. Sul fronte familiare, Mariella convince Guido a partecipare a una sessione di prova di yoga: l’entusiasmo di lei, però, non trova riscontro nel marito, che reagisce in modo tutt’altro che positivo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole ClaraStar e Vip