Un posto al sole, le anticipazioni del 6 agosto 2026: il mondo crolla addosso a Clara

Ufficio stampa Rai Clara in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di giovedì 6 agosto 2026.

Nella puntata precedente

Manuel continua a insistere per trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia; intanto Clara inizia a temere che dietro la ritrosia di Rosa ad accontentarlo si nasconda un motivo serio che lei ancora non conosce. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette a dura prova Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa nei confronti di Gianluca per avergli mentito. Niko, felice per il divertimento del figlio durante le vacanze, deve decidere se parlargli o meno della psicoterapia che inizierà a settembre.

Anticipazione della puntata del 6 agosto 2026

Dopo aver capito che Rosa le sta nascondendo qualcosa su Eduardo, Clara, decisa a scoprire cosa sta succedendo, si vedrà crollare il mondo addosso. Nonostante il tentativo di Giulia di mediare, riaffiorano le tensioni tra Diego e Ida. Intanto Bice si pavoneggia nel sentirsi contesa tra due uomini: è arrivato il giorno del duello tra Massaro e il barone Cotugno. Come andrà a finire?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.